Ζελένσκι: Η Ρωσία θέλει να φέρει στον πόλεμο 30.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι η Ρωσία επιθυμεί να φέρει 30.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο που διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια και ότι ήδη προετοιμάζεται να τους υποδεχτεί.

«Παρατηρούμε τη συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα. Η Ρωσία θέλει να φέρει άλλους 30.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα», ανέφερε ο Ζελένσκι στη βραδινή ομιλία του. «Από τον Ιούνιο βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες στην περιοχή Βορονέζ της Ρωσίας για την υποδοχή τους».

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας μεταξύ των δύο χωρών, η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 14.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας στην περιοχή του Κούρσκ το 2024, μετά από μια μεγάλη προέλαση της Ουκρανίας στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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