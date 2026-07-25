Επίθεση με εντολή από τις φυλακές Διαβατών που έδωσε βαρυποινίτης, ετοίμαζε ο Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή της Γλυφάδας, από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα από έναν ενδιάμεσο «κρίκο» μεταξύ του ιδίου αλλά και του ηθικού αυτουργού της επικείμενης επίθεσης.

Πρόκειται για Έλληνα ο οποίος μέχρι στιγμής διαφεύγει τη σύλληψη εντούτοις οι αρχές κατάφεραν μετά από ιδιαιτέρως επίπονη έρευνα να εντοπίσουν το σπίτι του, μέσα στο οποίο εντόπισαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως ο ηθικός αυτουργός της υπόθεσης, είναι επίσης Αιγύπτιος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών από το 2017.

Είναι ισοβίτης, καθώς έχει κατηγορηθεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ληστεία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στη Γλυφάδα, ετοίμαζε την επίθεση με χειροβομβίδα χωρίς όμως, μέχρι και τη σύλληψη του, να έχει λάβει συγκεκριμένες εντολές.

Μεταξύ των προσώπων που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, φέρονται να βρίσκονταν στο στόχαστρο των δραστών ήταν και ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

Το ελληνικό FBI διεξάγει έρευνα όσον αφορά το ποια πρόσωπα ενδέχεται να αποτελούσαν στόχους του Αιγύπτιου, με τις Αρχές να έχουν ήδη καταλήξει σε μια λίστα που περιλαμβάνει 15 άτομα.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εκτιμάται ότι μπορεί να διαλευκάνει τόσο το ποιος ήταν ο στόχος όσο και στο αν υπάρχουν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, είναι ο έλεγχος στο κινητό τηλέφωνο του Αιγύπτιου.

Η συσκευή έχει ήδη κατασχεθεί από τις Αρχές, οι οποίες θα εξετάσουν τις επαφές του κατόχου του, τόσο με άτομα του ποινικού χώρου όσο και με πιθανούς συνεργούς που βρίσκονται εκτός φυλακής.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή απασχολεί πάρα πολύ έντονα τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.

Είχε ενημερωθεί ο Ντογιάκος

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον Ισίδωρο Ντογιάκο ότι επίκειται χτύπημα στο σπίτι του και είχε ζητήσει την απομάκρυνση του ίδιου και των οικείων του από τον χώρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπήρχε έντονη παρουσία ΟΠΚΕ στη γειτονιά του εισαγγελικού λειτουργού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κατηγορούμενος βρισκόταν υπό παρακολούθηση, καθώς οι αρχές είχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση.

Πηγή: skai.gr

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