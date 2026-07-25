Ζελένσκι: Ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες μέσω δορυφορικής παρακολούθησης εγκαταστάσεων των ΗΠΑ και χωρών του Κόλπου, προαναγγέλλοντας ότι το Κίεβο θα μοιραστεί τα σχετικά στοιχεία με τους διεθνείς εταίρους του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών έχει καταγράψει από τις αρχές Ιουλίου «ενεργή ρωσική δορυφορική επιτήρηση» χωρών του Κόλπου και αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Όπως ισχυρίστηκε, οι εικόνες αυτές «στη συνέχεια εμφανίζονται στο Ιράν», ενώ υπάρχει, σύμφωνα με τον ίδιο, «σαφής συσχέτιση» μεταξύ της ρωσικής δορυφορικής συλλογής δεδομένων και των ιρανικών επιθέσεων, τόσο πριν από τα πλήγματα - κατά τη φάση προετοιμασίας τους - όσο και μετά, για την εκτίμηση των ζημιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι μόνο στις 19 και 20 Ιουλίου, τέσσερις αεροπορικές βάσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ρωσικών δορυφόρων: δύο στο Μπαχρέιν, μία στην Ιορδανία και μία στο Κουβέιτ.

«Ο σκοπός είναι ξεκάθαρος», έγραψε ο Ζελένσκι, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να μην αγνοήσει, όπως είπε, ότι «το κακό πάντα αναζητά τρόπους να επιδεινώνει την κατάσταση και να εξαπλώνεται περαιτέρω».

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι:

Θα δώσω εντολή στις μυστικές μας υπηρεσίες να κοινοποιήσουν στους εταίρους μας τις πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με τη νέα βοήθεια της Ρωσίας προς το ιρανικό καθεστώς. Από τις αρχές Ιουλίου, έχουμε καταγράψει ενεργή ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του Κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκεί. Οι εικόνες αυτές κοινοποιούνται στη συνέχεια στο Ιράν. Ταυτόχρονα, υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ των δορυφορικών εικόνων που λαμβάνει η Ρωσία από αυτές τις τοποθεσίες και των ιρανικών επιθέσεων – τόσο πριν από τις επιθέσεις, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, όσο και μετά, για την εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Μόνο στις 19 και 20 Ιουλίου, τέσσερις αεροπορικές βάσεις βρέθηκαν στο πεδίο κάλυψης των ρωσικών δορυφόρων – δύο στο Μπαχρέιν, μία στην Ιορδανία και μία στο Κουβέιτ. Ο σκοπός είναι σαφής. Κανείς από εμάς στον κόσμο δεν πρέπει να αγνοήσει ένα πολύ απλό γεγονός: το κακό αναζητά πάντα τρόπους να επιδεινώσει την κατάσταση και να εξαπλωθεί περαιτέρω. Πρέπει να σταματήσουμε τη Ρωσία. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Η πίεση προς τον επιτιθέμενο πρέπει να αποδώσει».

I will instruct our intelligence to share with our partners the information we have regarding Russia’s new assistance to the Iranian regime. Since the beginning of July, we have recorded active Russian satellite surveillance of the Gulf states and U.S. military facilities located… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε μέσω ανάρτησης στο Truth Social την Παρασκευή ότι τόσο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον διαβεβαίωσαν πως οι χώρες τους δεν πρόκειται να προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θεωρεί αξιόπιστες τις δεσμεύσεις των δύο ηγετών, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική στήριξη προς την Τεχεράνη θα ήταν «πολύ κακή» για την Κίνα και τη Ρωσία και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Ο Πρόεδρος Σι, κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο, μου είπε ότι δεν θα έδινε ούτε θα πωλούσε, υπό καμία περίπτωση, όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν - και η δήλωση αυτή αφορούσε και τις κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, πιστεύω τον λόγο του και, εξάλλου, του κάνω κι εγώ πολύ μεγάλες χάρες. Ομοίως, ο Πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία (η σχέση μας παραμένει καλή, όπως και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι), μου είπε ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Κατανοεί ότι δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτές πληρώνουν την πλήρη τιμή, και δεν έχω ιδέα για το πώς διανέμονται αυτά τα όπλα. Επομένως, δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες οι άνθρωποι μιλούν συχνά σε σχέση με το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές - σίγουρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Νωρίτερα στην εβδομάδα, το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει - επικαλούμενο πληροφορίες από αξιωματούχους που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους - ότι οι επιθέσεις ιρανικών drones εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στην περιοχή του Κόλπου ώθησαν τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να διερευνούν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής, μέσω παροχής πληροφοριών για τους στόχους ή προηγμένης τεχνολογίας.

Τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις της CIA επλήγησαν τον Μάρτιο. Μια εξ αυτών ήταν στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στο ανατολικό Ιράκ. Ορισμένες πηγές ανέφεραν πως κι άλλες θέσεις της CIA έχουν βρεθεί στο στόχαστρο, χωρίς όμως να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Δυτικοί αξιωματούχοι στην περιοχή του Κόλπου πιθανολογούν πως η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να βελτιώσει την ικανότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed να πλήξουν στόχους με εξαιρετική ακρίβεια. Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν πως δύο προηγμένοι Shahed χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ.

Η ακρίβεια στόχευσης των ιρανικών Shahed-136 αναβαθμίστηκε χάρη στο ρωσικό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Kometa-M, ανέφερε άλλη πηγή. Το Κρεμλίνο διέψευσε τις πληροφορίες αυτές, κάνοντας λόγο για «fake news», ύστερα από ανάλογο δημοσίευμα της Wall Street Journal τον Μάρτιο.

Ο Ντάνιελ Χόφμαν, πρώην σταθμάρχης της CIA, δεν θεωρεί πως θα αποτελούσε έκπληξη εάν η Μόσχα βοηθούσε την Τεχεράνη να πλήξει εγκαταστάσεις της CIA, δεδομένης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. «Προσπαθούν να μειώσουν ή να εξαλείψουν την αμερικανική επιρροή σε περιοχές τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει σφαίρες επιρροής τους», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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