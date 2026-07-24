Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ΗΠΑ συνεχίζουν για 13η νύχτα τα αεροπορικά πλήγματα σε «ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους» στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο προσπάθειας να περιορίσουν τις απειλές από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για την εμπορική ναυτιλία.

Το Ιράν απέρριψε πρόταση της Ουάσινγκτον για κατάπαυση του πυρός, η οποία είχε διαβιβαστεί μέσω του πρωθυπουργού του Ιράκ, παραμένοντας αδιάλλακτο παρά τις αμερικανικές επιθέσεις.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε το νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων που ξεκίνησε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, στο πλαίσιο της στρατιωτικής αντίδρασης.

Εκτός ελέγχου δείχνει πλέον η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ συνέχισαν να σφυροκοπούν το Ιράν για 13η νύχτα, ωστόσο η Τεχεράνη παραμένει αδιάλλακτη, καθώς σύμφωνα με αναφορές απέρριψε πρόταση της Ουάσινγκτον για κατάπαυση του πυρός η οποία διαβιβάστηκε μέσω του πρωθυπουργού του Ιράκ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να διεξάγει νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον «ιρανικών στρατιωτικών στόχων» τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Πρόκειται για τη 13η συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων προκειμένου να λογοδοτήσει το Ιράν και να μειωθούν οι απειλές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για την εμπορική ναυτιλία», ανέφερε στο X η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ).

U.S. Central Command (CENTCOM) said it carried out a 13th consecutive night of military strikes in Iran, ending at 9 p.m. ET on July 23. CENTCOM stated that the targets included military command centers, drone storage facilities, communication networks, coastal surveillance… pic.twitter.com/KN7Ax1u0cH — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 24, 2026

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Αχβάζ (νότια), στην Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι του νότιου Ιράν, και στη νήσο Κεσμ, κοντά στο στενό του Ορμούζ. Το πρακτορείο ειδήσεων FARS μετέδωσε από την πλευρά του επικαλούμενο τις τοπικές αρχές ότι επλήγησαν επίσης η Αντιμέσκ και η Ομιντιγέ (νότια).

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι δεσμευμένοι ιρανικοί πόροι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται στο εξής για την κάλυψη ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο. «Από τώρα, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί απάντησε ότι η απειλή του Τραμπ να χρησιμοποιήσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία θα αποτελούσε «εμπρηστικό προηγούμενο».

Παράλληλα, δύο Ιρανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times, απείλησαν ότι το επόμενο στάδιο της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα περιλαμβάνει επιθέσεις στο Τελ Αβίβ.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι λένε ότι εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ πραγματοποιήσει τις απειλές να χτυπήσει την Τεχεράνη καθώς και τις ιρανικές υποδομές η Ισλαμική Δημοκρατία θα αντιδράσει χτυπώντας το Τελ Αβίβ και ζητώντας επίσης από τους Χούθι να επιβάλουν θαλάσσιο αποκλεισμό στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου», βρίσκεται στα όρια του «αδιανόητου», προειδοποίησε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brend εκτοξεύτηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

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