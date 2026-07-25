Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Παράλληλα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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