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Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από την κατάρρευση σκαλωσιάς πολυκατοικίας λόγω κακοκαιρίας

Τη στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς από το κτίριο, από τη Γρηγορίου Λαμπράκη περνούσε ένας μοτοσικλετιστής, ο οποίος εκ θαύματος τραυματίστηκε ελαφρά

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Σκαλωσιά

Οι ουρανοί άνοιξαν χθες στην Αττική ενώ στον Πειραιά συναγερμό σήμανε η κατάρρευση σκαλωσιάς, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Κάμερα ασφαλείας μέσα από ισόγειο κατάστημα καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς. Ένα απότομο, βαρύ βουητό ακούγεται καθώς η κατασκευή υποχωρεί και τα μεταλλικά της τμήματα παρασύρονται προς το έδαφος. Από εξωτερική κάμερα, η πτώση αποτυπώνεται καθαρά: Η κατασκευή λυγίζει, αποκολλάται και μέσα σε δευτερόλεπτα σωριάζεται στο οδόστρωμα και πάνω σε οχήματα. Το περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, την ώρα που η κακοκαιρία έπληττε την περιοχή.

Τη στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς από το κτίριο, από τη Γρηγορίου Λαμπράκη περνούσε ένας μοτοσικλετιστής, ο οποίος εκ θαύματος τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο μεταξύ, η σκαλωσιά πολυκατοικίας έπεσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή. 

Δείτε τα δύο βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πειραιάς κακοκαιρία
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