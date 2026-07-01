Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στις επιθέσεις σε βάρος στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα.

«Υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση» δήλωσε ο υπουργός.

«Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό, λοιπόν, επειδή στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν, είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια, οι οποίοι έγιναν βιβλιοθήκες, τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια, τελείωσε κάθε ανομία μέσα στα πανεπιστήμια, και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους, τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Λοιπόν, τούς αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη, και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιβεβαίωσε ότι έχει επιληφθεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μαζί με την τοπική διεύθυνση.



«Γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες, όπως και η προχθεσινή, πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών, που υποκαθιστούν πολλές φορές τις αρχές και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες και θα παραδοθούν στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω, ότι επειδή οι πρώτοι που έκαναν αυτές τις ενέργειες πριν από λίγες μέρες μέχρι τώρα μπόρεσαν και αθωώθηκαν, δεν κρίνω τις δικαστικές αποφάσεις, ελπίζω να γίνει μια καλή δικογραφία και να καταδικαστούν και να μην ξαναεμφανιστούν ποτέ με αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες με τις οποίες εμφανίζονται».

«Δολοφονικές οι επιθέσεις»

Δολοφονικές χαρακτήρισε νωρίτερα τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων.

«Τα τρία στελέχη που δέχτηκαν επιθέσεις προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Πηγή: skai.gr

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