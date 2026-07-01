Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι πέντε τραυματίες από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας, στην οποία κατοικεί πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στην Ε' Χειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου νοσηλεύεται η ίδια η κ. Νέστορα, η οποία έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, καθώς και αναπνευστικά προβλήματα.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.

Τις τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, που σημειώθηκαν ξημερώματα στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης, με στόχο στελέχη της ΝΔ καταδίκασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Η επίθεση σε στελέχη της παράταξης μας στη Θεσσαλονίκη μέσα στα σπίτια τους, είναι αποτρόπαια. Αναμένουμε την καταδίκη όλων των πολιτικών κομμάτων για αυτή τη φρικαλέα δολοφονική ενέργεια. Δε μπορεί η τοξικότητα να διαχέεται στο δημόσιο βίο και να περνάνε στα ψιλά τέτοιες αδιανόητες επιθέσεις.Αρκετά. Δεν εκφοβιζόμαστε, δεν λυγίζουμε. Οι σκέψεις μας είναι στους τραυματίες και στις οικογένειές τους», έγραψε η κ. Αγαπηδάκη στον λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

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