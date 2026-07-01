Σύσσωμη η ΝΔ καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των 3 στελεχών στη Θεσσαλονίκη -«Να τελειώνουμε με την τρομοκρατία»

Καταδικάζουν στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας τις εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος τριών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι οι δράστες είχαν σκοπό να αφαιρέσουν ζωές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Οικονομικών σε ανάρτησή του αναφέρει: «Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν στόχο να εκφοβίσουν. Είχαν στόχο να αφαιρέσουν ζωές. Έχουμε ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους και οικογένειες που ζουν ώρες αγωνίας.

» Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι σήμερα στραμμένη η σκέψη όλων μας. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στην Αφροδίτη, τον Ζήση, τον Σάββα και τις οικογένειές τους, καθώς και στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο των επιθέσεων.

» Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Αλλά η σημερινή ημέρα επιβάλλει κάτι περισσότερο από δηλώσεις καταδίκης. Οφείλουμε ως Πολιτεία να τελειώνουμε οριστικά με κάθε απομεινάρι της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας.

» Δεν είναι ώρα για μισόλογα, θεωρητικές αναλύσεις ή ιδεολογικές υπεκφυγές. Είναι ώρα να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας, κάθε δίκτυο που τη στηρίζει, κάθε περιβάλλον που την ανέχεται και κάθε αφήγημα που επιχειρεί να της προσφέρει άλλοθι.

» Το οφείλουμε πρώτα απ’ όλα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Το οφείλουμε στις οικογένειές τους. Και το οφείλουμε σε κάθε πολίτη που έχει δικαίωμα να ζει σε μια χώρα όπου ο φόβος δεν θα χρησιμοποιείται ποτέ ξανά ως πολιτικό όπλο».

Γεωργιάδης: Κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν έχουν οδηγήσει σε μεγάλη περιπέτεια τη ζωή ενός ανθρώπου

Στην καταδίκη των στοχευμένων επιθέσεων με γκαζάκια που δέχθηκαν στις οικίες τους στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Σάββας Αναστασιάδης, ο κ. Ζήσης Ιωακείμοβιτς και η κ. Αφροδίτη Νέστορα προχώρησε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θέλω να καταδικάσω τα τρομοκρατικά αυτά χτυπήματα. Δεν έχουμε μόνο την κυρία Νέστορα. Έχουμε σε τρεις ταυτόχρονα πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας επιθέσεις με γκαζάκια χθες βράδυ στην ίδια περιοχή. Ευτυχώς στις δύο περιπτώσεις δεν είχαμε τραυματισμούς. Στην τρίτη όμως περίπτωση, στην κυρία Νέστορα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί και η ίδια υπέστη εγκαύματα, όχι ασήμαντα, όχι όμως επικίνδυνα για τη ζωή της και ο πατέρας υπέστη εγκαύματα, αλλά η μητέρα της έχει πραγματικά τραυματισθεί πολύ σοβαρά. Άρα κάποιοι ψευτοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε χτύπημα σε γκαζάκι στην κυρία Νέστορα μόνον. Έχουμε στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή και στον κύριο Ιωακείμοβιτς, που είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Θεσσαλονίκης» επισήμανε ο κ Γεωργιάδης στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως. (…) Προφανώς προκαλεί τεράστιο προβληματισμό και έχω πει και από χθες που έκανα την ανάρτηση για το θέμα εκείνης της κυρίας από την Πλεύση Ελευθερίας που έβαλε τη φωτιά στην Κορινθία, ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια, το να λένε, η χούντα Μητσοτάκη, οι προδότες, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων, από ένα σημείο και μετά παύει να έχει πλάκα. (…) Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί, δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύραννοι. Κάποιοι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε» συμπλήρωσε ο ίδιος. «Θέλω να πω δημόσια περαστικά στην οικογένεια της Αφροδίτης» τόνισε καταλήγοντας, ενώ σημείωσε ότι η μητέρα της νοσηλεύεται σε ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.

Δένδιας: Η απολύτως καταδικαστέα επίθεση στη Θεσσαλονίκη στρέφεται ευθέως κατά της Δημοκρατίας

«Η απολύτως καταδικαστέα επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά των οικιών του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη, του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, Ζήση Ιωακείμοβιτς και της υποψήφιας βουλευτού Αφροδίτης Νέστορα, στρέφεται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας», τόνισε, σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Μαζί με τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Η απολύτως καταδικαστέα επίθεση στη Θεσσαλονίκη κατά των οικιών του πρώην Βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη, του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ζήση Ιωακείμοβιτς και της υποψήφιας Βουλευτού Αφροδίτης Νέστορα, στρέφεται ευθέως κατά της Δημοκρατίας μας. Μαζί με τις ευχές μας για… — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 1, 2026

Σταύρος Παπασταύρου: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά

«Θα ήθελα να καταδικάσουμε όλοι την τρομοκρατική επίθεση που έγινε σήμερα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη Δημοκρατία, ούτε τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μας πάει πάρα πολύ πίσω», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση σε όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε ότι όλος ο πολιτικός κόσμος ομόφωνα θα καταδικάσει αυτά τα φαινόμενα της τρομοκρατίας», προσέθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Πηγή: skai.gr

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