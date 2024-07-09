«Ο κ. Ο Κασσελάκης σπεύδει να καταγγείλει μια συμφωνία πριν ακόμα αυτή υπογράφει» σχολιάζουν κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, απαντώντας σε ανάρτηση του προεδρείου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με την Τράπεζα Αττικής.



«Όταν θα διαβάσει θα αντιληφθεί ότι η σημερινή του ανάρτηση ήταν απολύτως άστοχη και επιπόλαια. Η υπηρετεί σταθερά το δημόσιο συμφέρον και η πολιτική της αυτή θα καταγραφεί και στο συγκεκριμένο ζήτημα» τονίζουν.

Ωστόσο, προθέτουν οι πηγές του ΥΠΕΘΟ, ο κ. Ο Κασσελάκης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για την Τράπεζα Αττικής. Διότι

η λεηλασία που προχώρησε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ

ήταν μια από τις βασικές αιτίες που η Τράπεζα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού με τις καταθέσεις Ελλήνων πολιτών να είχαν τεθεί σε κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

