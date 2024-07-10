ΣΥΡΙΖΑ: Δεδομένη και πασιφανής η ζημιά για το Δημόσιο από την AMK της Attica Bank

«Στην περίπτωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας ιδιωτικής τράπεζας με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο είναι δεδομένη και πασιφανής», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναμένεται ότι το δημόσιο θα φτάσει να διαθέτει το 33% της Attica Bank, έχοντας υποστεί ζημιά 800 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα διαθέτει το 72,5% του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Οι ιδιώτες με μόλις 300 εκατ. ευρώ θα βρεθούν με το 51% των μετοχών της Τράπεζας», τονίζει, επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη λειτουργία του ΤΧΣ (άρθρο 8 του Ν 3864/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν 4941/2022), για τη συμμετοχή του ΤΧΣ σε ΑΜΚ απαιτείται "έκθεση από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι η σκοπούμενη συμμετοχή στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του Δημοσίου στο κεφάλαιο της Τράπεζας ή των προοπτικών αποεπένδυσης από αυτή"».

«Πρέπει λοιπόν ο Υπουργός οικονομικών, αλλά και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης να μας απαντήσουν σήμερα κιόλας: διατηρείται, προστατεύεται ή βελτιώνεται η αξία των μετοχών του ΤΧΣ και συνεπώς του Δημοσίου στην Attica Bank με τη συγκεκριμένη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου;

Υπάρχει άραγε η απαιτούμενη έκθεση;

Αν ναι, ποιοι την υπογράφουν, βεβαιώνοντας ότι προστατεύονται τα συμφέροντά του Δημοσίου από την απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ζημιά 800 εκατ. Ευρώ;», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει:

«Τελικά αποδεικνύεται ότι η τροπολογία που έφερε ο Φλωρίδης και ψήφισε η κυβέρνηση πριν από 15 μέρες, με την οποία το αδίκημα της απιστίας κατά τράπεζας αλλά και του ΤΧΣ θα εξετάζεται όχι από την αρμόδια δικαστική Αρχή, αλλά από στελέχη που θα ορίζει η ΤτΕ, δεν ήταν καθόλου τυχαία…».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

