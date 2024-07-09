Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την Attica Bank εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, απευθύνοντας ταυτόχρονα κάλεσμα στο ΠΑΣΟΚ να «κινηθεί αναλόγως και να «περπατήσουμε» μαζί σε αυτόν τον δρόμο».

Πιο αναλυτικά οι δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη:

«Ιδιωτική τράπεζα με δημόσιο χρήμα! Το Δημόσιο κατέχει το 72,5% της ΑTTICA Bank, έχοντας καταβάλει περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ σε δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της και συγκεκριμένα:

-153 εκατομμύρια στην πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα τέλη του 2021 και

-329 εκατομμύρια μέσω του ΤΧΣ & 39,8 εκατομμύρια μέσω του eΕΦΚΑ στη δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 23/12/2022.



Οι ιδιώτες της Thrivest και της Παγκρήτιας Τράπεζας έχουν καταβάλει μόλις 33,8 εκατομμύρια και 29,9 εκατομμύρια αντίστοιχα, καλύπτοντας το 21% της δεύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επίκειται η ολοκλήρωση “αδιαφανούς” συμφωνίας, βάσει της οποίας ενώ το Δημόσιο -δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι- θα μετάσχει με επιπλέον 350 εκατομμύρια σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τελικά θα βρεθεί - σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των warrants - να κατέχει μόλις το 33% της Τράπεζας Αττικής.

Αντιθέτως, οι ιδιώτες, οι οποίοι θα μετάσχουν με 300 εκατομμύρια ευρώ, θα καταλήξουν με τουλάχιστον το 51% της τράπεζας!

Πάμε να το κάνουμε πιο κατανοητό.

Το Δημόσιο θα διαθέτει το 33% της Τράπεζας Αττικής έχοντας υποστεί ζημία 800 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ιδιώτες με μόλις 300 εκατομμύρια, θα βρεθούν με το 51% των μετοχών της Τράπεζας! Ιδιωτικός τραπεζικός πυλώνας με επένδυση του Δημοσίου.

Η συνταγή που ακολουθήθηκε είναι γνωστή. Το ίδιο συνέβη στην τράπεζα Πειραιώς με 2,4 δισ.€ ζημία για το Δημόσιο, το ίδιο και στη ΔΕΗ με 800 εκατ.€ ζημία.

Η κυβέρνηση επιμένει να «επενδύει» τα χρήματά μας και τα τελικά ωφέλη να τα καρπώνονται ιδιώτες.



Καταλύεται για μια ακόμη φορά η βασική αρχή που θέλει το Δημόσιο, όταν επενδύει, να έχει και τα ανάλογα σε αξία οφέλη για να μην στοιχειοθετείται το αδίκημα απιστίας.

ΥΓ: Η σύγχρονη Αριστερά δεν υπακούει σε συμφέροντα. Ο δρόμος που οδηγεί στο αίτημα της κοινωνίας για Αλλαγή, είναι ο δρόμος της σύγκρουσης -με όποιο κόστος- με τα συμφέροντα που πλήττουν τον Έλληνα φορολογούμενο. Καλώ το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί αναλόγως και να «περπατήσουμε» μαζί σε αυτόν τον δρόμο. Αυτός είναι και ο μοναδικός δρόμος της σύγκλισης.

Πηγή: skai.gr

