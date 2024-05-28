Τη Σπάρτη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Πελοπόννησο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνομίλησε σε θερμό κλίμα με κατοίκους της πρωτεύουσας της Λακωνίας για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Ο επόμενος σταθμός της περιοδείας του είναι η Καλαμάτα.

Μετά τον διάλογο με τους πολίτες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε τα εξής:

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στη Λακωνία. Νομίζω είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά που είμαι εδώ. Γνωρίζω ότι η Λακωνία έχει μια δεξιά παράδοση. Το σέβομαι αλλά, συγχρόνως, παροτρύνω τους πολίτες να σκεφτούν εάν είναι ικανοποιημένοι με την ακρίβεια που βιώνουν, όταν ο πρωθυπουργός της χώρας επιλέγει να μη βάλει έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών, όπως προτείνουμε εμείς, και να μη μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Είναι πολιτική επιλογή αυτή η ακρίβεια, που έλεγε πριν ότι ήταν «εισαγόμενη» και σήμερα αποκαλεί «μπανανία» τη χώρα μας.

Να σκεφτούν οι πολίτες εάν είναι ευχαριστημένοι με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την περίθαλψη, που ξέρω ότι έχει μεγάλα προβλήματα η Σπάρτη και όλη η Λακωνία, ενώ έχουν περάσει, εδώ και χρόνια, μεγάλα πακέτα από την Ευρώπη κι έπρεπε να ήμασταν οχυρωμένοι αυτή τη στιγμή στη δημόσια Υγεία μας. Και προφανώς, αντ' αυτού, βλέπουμε απογευματινά χειρουργεία και ιδιωτικές κλινικές.

Και τέλος αν είναι υπερήφανοι που στη χώρα μας δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το έγκλημα των Τεμπών, που υπάρχει μια συγκάλυψη από την κυβερνώσα παράταξη. Όπως δεν πρόκειται να υπάρξει πολιτική ευθύνη για τα 400.000 ευρώ, τα οποία θα πληρώσουμε εμείς οι πολίτες για την υπεξαίρεση ιδιωτικών δεδομένων των εκλογέων. Με άλλα λόγια, μας παίρνουν τα προσωπικά δεδομένα και, συγχρόνως, εμείς πληρώνουμε το πρόστιμο του υπουργείου Εσωτερικών.

Είμαστε λοιπόν μια χώρα που δικαιούται να έχει τον άνθρωπο και τους θεσμούς -τη Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία- στο επίκεντρο, και την αλληλεγγύη. Κι όχι μια χώρα η οποία θα είναι ικανοποιημένη με την ατιμωρησία, την αλαζονεία και μια ακρίβεια των ολιγοπωλίων και της αισχροκέρδειας.

Είναι πολιτική επιλογή όλα αυτά τα συνθήματα. Και καταθέτω προς όλους και όλες σας ότι η δική μας πρόταση είναι όχι μόνο κοστολογημένη: είναι αναγκαία για την άνθιση όλης της κοινωνίας και ειδικά της επαρχίας»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

