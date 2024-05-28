Για τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, τις πολιτικές του φιλοδοξίες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις τιμές της φέτας και του ψωμιού μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον ANT1 και στον Γιώργο Λιάγκα από το αρχοντικό του στις Σπέτσες.

Ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν με αμφισβήτησε προσωπικά» αλλά έστειλε την επιστολή πριν το τελευταίο συνέδριο «για να ξεκαθαρίσει το τοπίο».

«Ελπίζω να κάνουμε κάτι μαζί μέχρι τις ευρωεκλογές αλλά δεν το έχω ζητήσει γιατί δεν έχω σκεφτεί αυτό τον συνδυασμό. Έχουμε επικοινωνία, μιλάμε 1-2 φορές την εβδομάδα» συμπλήρωσε, ενώ μετά από νέα ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να είναι στην κυβέρνηση ως πρώην πρωθυπουργός. Είναι σημαία για τον ΣΥΡΙΖΑ και οι θέσεις του είναι σε ένα πιο διεθνές επίπεδο».

Ο κ. Κασσελάκης στην ερώτηση «θα γίνεις πρωθυπουργός;» εμφανίστηκε απόλυτα πεπεισμένος, απαντώντας «ναι». Ο ίδιος πήγε μάλιστα κι ένα βήμα παραπέρα χρονικά, λέγοντας ότι αυτό θα γίνει «όταν προκηρυχθούν εκλογές» για να προσθέσει ότι «θα κυβερνήσω μόνος μου γιατί θα έχουμε αυτοδυναμία».

«Δεν θα κλειστώ μέσα ως πρωθυπουργός. Εάν είμαστε στον αντίστοιχο συνταγματικό κύκλο η πρώτη μου απόφαση θα είναι η κατάργηση, της βουλευτικής ασυλίας, του νόμου περί ευθύνης υπουργών και των βουλευτικών προνομίων», συμπλήρωσε.

«Δεν λέω ψέματα, απλά δεν λέω όλη την αλήθεια γιατί μπορεί κάποιος να τη διαστρεβλώσει»

Στην ερώτηση αν λέει ψέματα, απάντησε «όχι απλά δεν λέω όλη την αλήθεια γιατί μπορεί κάποιος να την εργαλειοποιήσει και να τη διαστρεβλώσει. Αν δεν θέλω να πω κάποιο πράγμα μπορεί να το υπονοήσω. Να πω ψέματα, δεν έχω πει».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στις τιμές της φέτας και του ψωμιού και σημείωσε πως πηγαίνει μαζί με τον Τάιλερ Μακμπέθ στο σουπερμάρκετ, γιατί γι' αυτούς «είναι μια παύση από την καθημερινότητα».

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα αν ξέρει πόσο έχει το ψωμί, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε:

«Φυσικά και ξέρω. Ειδικά στην Αμερική που πήγαινα καθημερινά για ψωμί, ξέρω». Όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει πόσο έχει στην Ελλάδα, ο ίδιος απάντησε: «Ε, πόσο να 'χει; Ένα ευρώ;», ενώ διαβεβαίωσε ότι το πόθεν έσχες του θα δοθεί στη δημοσιότητα πριν τις Ευρωεκλογές.

