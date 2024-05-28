Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το μεσημέρι πραγματοποίησε επίσκεψη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με αφορμή έναρξη λειτουργίας νέων Γραφείων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, όπου συναντήθηκε με ωφελούμενους ( ΑμεΑ, πρώην τοξικομανείς, κακοποιημένες γυναίκες) που χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα προγράμματα της ΔΥΠΑ για να βρουν δουλειά.

Στόχος του πρωθυπουργού ήταν να προβάλει τα αποτελέσματα της κυβέρνησης στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από την ανάπτυξη και τα προγράμματα απασχόλησης του οργανισμού.

«Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας ατόμων με αναπηρία. Και ως μια πολιτική κατά του αποκλεισμού αλλά και ως μια πραγματική ανάγκη της αγοράς εργασίας, η οποία πρέπει να διατηρηθεί έτσι ώστε να καλύψουμε πραγματικές ανάγκες. Και είναι κάτι στο οποίο θα επιμείνουμε πάρα πολύ και στο μέλλον», όπως επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ένας από τους βασικούς λόγους που δημιουργήσαμε αυτό το χώρο είναι να καλύψουμε άλλες ειδικές κοινωνικές ομάδες που έχουν άλλες απαιτήσεις και ανάγκη για άλλες υποδομές και μια άλλη αντίληψη για το πως θα τους βοηθήσουμε να μπουν στην αγορά εργασίας. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να βγάλουμε και τον όρο "ειδικές κοινωνικές ομάδες"»,

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εργάνη, για πρώτη φορά από το 2011 οι άνεργοι έπεσαν κάτω από τις 900.000 και η ανεργία υποχώρησε κατά 8 μονάδες σε σχέση με το 2019. Οι νέες θέσεις εργασίας τον ίδιο μήνα ανήλθαν στις 132.352, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση από το 2011. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι πλέον η πλειοψηφία των μισθωτών είναι στην κλίμακα μεταξύ 1000 και 3000 ευρώ, ενώ το 2019 οι περισσότεροι λάμβαναν μισθό έως 700 ευρώ.

