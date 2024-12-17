Λογαριασμός
Χριστουγεννιάτικο σουαρέ στο Μαξίμου: Ευχές, selfies και χαμόγελα – Δείτε φωτογραφίες 

Μέσα σε χαλαρό κλίμα, οι βουλευτές της ΝΔ αντάλλαξαν ευχές με τον πρωθυπουργό και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τον Προϋπολογισμό

Συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα είχε νωρίτερα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους 111 βουλευτές της ΝΔ. 

Με φόντο τον εορταστικό διάκοσμο του Μαξίνου, η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας αντάλλαξε ευχές ενόψει των εορτών, φωτογραφήθηκε στα σκαλιά αλλα και μπροστά στο έλατο ενώ στην παρέα τους έμπαινε και ο Πίνατ, ο «πρωθυπουργικός» σκύλος.΄

Μέσα σε χαλαρό κλίμα, οι βουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη συζήτηση στη Βουλή πριν τη ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και για τα μέτρα που υιοθετήθηκαν, ενώ παράλληλα έγινε ανταλλαγή απόψεων για τους επόμενους στόχους. 

Πολλοί μάλιστα άδραξαν την ευκαιρία για μία selfie με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που πόζαρε μαζί τους χαμογελαστός. 

Δείτε φωτογραφίες από την συνάντηση

maximou

maximou

maximou

μαξιμου

μαξιμου

μαξιμου

μαξιμου

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μέγαρο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης
