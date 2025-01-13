Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον ΣΚΑΙ 100,3 και στον Παύλο Τσίμα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σύμφωνα και με το πνεύμα του νόμου πρέπει να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά ώστε να έχει και την στήριξη από την αντιπολίτευση, βάζοντας ως προϋπόθεση την επιλογή προσώπου από την Κεντροαριστερά.

«Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να είναι ο Πρόεδρος από τον προοδευτικό χώρο και όχι από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Είναι σχετικό τι είναι το πολιτικό πρόσωπο είναι σχετικό μπορεί ένα πρόσωπο να είναι πολιτικό να είναι λίγο πολιτικό και να μην είναι πολιτικό για κάποιους και να ναι βαθιά πολιτικό, είναι σχετικό, πάμε τώρα στην ουσία εκπλήσσομαι όταν ακούω από κάποιους να κάνουμε ένα μέτωπο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αρά να μην εκλεγεί από το προοδευτικό χώρο πρόεδρος της δημοκρατίας» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση του Παύλου Τσίμα για τις διεργασίες που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ για την προεδρική εκλογή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι στόχος του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η εκλογή Προέδρου από τον προοδευτικό χώρο και όχι απλώς η καταγραφή προοδευτικής υποψηφιότητας.

«Εδώ πρέπει να βάλουμε το στόχο το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει καταγραφή, θέλει εκλογή Προέδρου από τον προοδευτικό χώρο» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης για μια ακόμη φορά και με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στο τελευταίο «αντίο» στον Κώστα Σημίτη που συζητήθηκε πολύ, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με την ΝΔ.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ, κανένα σενάριο συγκυβέρνησης».

Όσο για τις διαφορετικές γραμμές που έχουν καταγραφεί στη δημόσια σφαίρα από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την περίπτωση πρότασης ανανέωσης της θητείας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για πρόσωπα.

«Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι έχουν μια άποψη για τα πρόσωπα λογικό είναι αλλά το ότι εάν δεν προτείνει εκ νέου τη σημερινή Πρόεδρο πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση πολιτική, γιατί δεν το πράττει όντας δική του επιλογή δεν είναι από άλλο Πρωθυπουργό και αυτό είναι ένα θέμα.»

Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει να κρατά κλειστά τα χαρτιά του δεν μπαίνει σε ονοματολογία και επισήμανε ότι όταν κυριαρχούν στην επικαιρότητα τέτοιου είδους θέματα βοηθούν την ΝΔ να κάνει πολιτικό ριφιφί.

«Μέχρι σήμερα δεν έχω μπει σε ονοματολογία δεν θα μπούμε σε ονοματολογία, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που προέρχεται όχι από το κυβερνητικό στρατόπεδο αλλά από τον προοδευτικό χώρο μένω εκεί περιμένω τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού αυτή είναι η πολιτική παράδοση του τόπου εύχομαι αυτή η παράδοση να μην αλλάξει σήμερα» δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην ερώτηση του Παύλου Τσίμα που επανήλθε για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση υποψηφιότητας του Ευάγγελου Βενιζέλου για την Προεδρία ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Αυτό που είπα είναι καθαρό και δεν επιδέχεται καμίας ερμηνείας»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα του ΠΑΣΟΚ όπως την επίκαιρη ερώτηση που καταθέτει ο ίδιος σήμερα στον Πρωθυπουργό για τα αγροτικά ζητήματα αλλά και την τροπολογία που θα φέρει στην Βουλή αύριο το ΠΑΣΟΚ για τις υπέρογκες αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας.

