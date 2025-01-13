Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δίνει σήμα για τρίτη προεδρική θητεία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποσχέθηκε να κατέβει ξανά ως υποψήφιος παρά την απαγόρευση του Συντάγματος.

Ο τραγουδιστής Ιμπραήμ Τατσλίσες είπε: «Θέλω να πω κάτι. Στην επόμενη θητεία, είστε μέσα για την προεδρία ή όχι; Ας πάρουμε αυτή την υπόσχεση. Είστε μέσα ή όχι;»

Ο Ερντογάν απάντησε: «Aν είσαι εσύ μέσα, είμαι κι εγώ»

Ο τραγουδιστής συνέχισε: «Moύ είπε πως είναι μέσα αν είμαι κι εγώ... Εγώ είμαι μέσα μαζί σου μέχρι θανάτου! Πήραμε λοιπόν την υπόσχεση... Μας υποσχέθηκε! Είμαστε μαζί με τον πρόεδρο μας;»

«Ναι!»

«Μέχρι και τον θάνατο!»

«Ναι!»

Ο Ερντογάν ξεκίνησε να τραγουδάει, δημιουργώντας υποψίες για τις πολιτικές κινήσεις του

«Είμαι από την Ούρφα από αμνημονεύτων χρόνων

Είμαι από την Ούρφα από αμνημονεύτων χρόνων

Δεν χορταίνω την ομορφιά

Αχ Η καρδιά μου δεν χορταίνει την ομορφιά!

Να βγουν τα μάτια της καρδιάς μου

Να βγουν τα μάτια της καρδιάς μου

Ας μην δεν αγαπούσα από παλιά

Αν δεν αγάπησα από παλιά

Ομέρ Ας ήσουν μόνο αγάς μου

Ομέρ, ας ήσουν ο πασάς μου

Ομές ας έμενες ορφανός

Αχ Ας ήσουν μόνο δικός μου, Ομέρ

Αχ Ας ήσουν μόνο δικός μου, Ομέρ

Ας ήσουν ο Πασάς μου, Ομέρ

Ομέρ ας έμενες ορφανός!

Αχ Ας ήσουν μόνο δικός μου

Τα μαλλιά πέφτουν στο λαιμό

Τα μαλλιά πέφτουν στο λαιμό....»

Αντιπολίτευση: «Ο Ερντογάν μιλούσε για το φινάλε του και τώρα θέλει επανεκλογή»

«Εντός της εβδομάδας να αποφασίσουμε για πρόωρες εκλογές»

Ο Ερντογάν τον Δεκέμβριο του 2022 έλεγε 'στις εκλογές του 2023 με την υποστήριξη του λαού μας που θα την πάρουμε για τελευταία φορά....

Στις 8 Μαρτίου 2024 ο Ερντογάν έλεγε ότι «η 31η Μαρτίου στην Τουρκία είναι ένα σημείο καμπής. Διότι για μένα θα είναι το φινάλε. Αυτές θα είναι οι τελευταίες μου εκλογές».

Ο Οζγκιουρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος είπε: «Ο λαός δεν έχει την δύναμη να αντέξει μέχρι το 2027. Αν έχουν το θάρρος, τους προκαλώ να πάρουμε απόφαση των εκλογών κι ας το κάνουμε αυτή την εβδομάδα».

Hurriyet: Επικίνδυνο σχέδιο στα νησιά του Αιγαίου

«Η Ελλάδα αναπτύσσει πυραύλους σε νησιά εναντίον της Τουρκίας»

«Βήμα που θα αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο»

«Η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες και στρατιωτικοποιεί τα νησιά»

Επικίνδυνο πλάνο στα νησιά του Αιγαίου

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αναπτύξει νέους πυραύλους σε νησιά του Αιγαίου εναντίον της Τουρκίας.

H Ελλάδα θα αναπτύξει τρεις διαφορετικούς τύπους πυραύλων με βεληνεκές 32 χλμ, 200 χλμ και 300 χλμ στα νησιά. Η εφημερίδα έγραψε ότι όταν προστεθούν και οι γαλλικοί πύραυλοι Exocet στα νησιά, η Ελλάδα θα έχει δημιουργήσει ένα «πυραυλικό τείχος» στο Αιγαίο.

Βήμα που θα αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο

Σε ομιλία του στη Ναυτική Ακαδημία τον Δεκέμβριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε μιλήσει για σχέδια περί δημιουργίας «πυραυλικού τείχους» στα νησιά του Αιγαίου. Οι ισραηλινής κατασκευής πύραυλοι Spike NLOS θα κοστίσουν 370 εκατ. ευρώ, ενώ οι πύραυλοι PULS θα κοστίσουν 500 εκατ. ευρώ αν επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά τους.

Πέρα από αυτά τα πυραυλικά συστήματα, η Ελλάδα σκοπεύει επίσης να αγοράσει και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των UAV και των UCAV.

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης μιλούν συχνά για τη δημιουργία ενός συστήματος παρόμοιου με το ισραηλινό «Iron Dome», το οποίο κοστίζει 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ειδικά μετά το 1974, η Ελλάδα εξοπλίζει συστηματικά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κατά παράβαση των συμφωνιών της Λωζάνης (1923) και του Παρισιού (1947).

Η Τουρκία σε κάθε ευκαιρία θέτει αυτό το ζήτημα πως σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες τα νησιά αυτά πρέπει να έχουν ένα καθεστώς που να είναι αποστρατιωτικοποιημένα.

Τurkiye: Η Ελλάδα με τους πυραύλους της στα νησιά θα μπορεί να πλήξει την Κωνσταντινούπολη

«Οι Έλληνες παρέλαβαν τα 24 μαχητικά Rafale»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ TURKIYE: «H Ελλάδα το καλοκαίρι θα παραλάβει 17 συστήματα πυραύλων Spike NLOS που έχουν βεληνεκές 32 χιλιομέτρων. Επίσης, στα νησιά θα εγκατασταθούν και πύραυλοι NLOS κι αυτό λέγεται πως θα 'κλειδώσει το Αιγαίο'.

Στον ελληνικό Τύπο ανέφεραν πως αυτά τα συστήματα δεν κλειδώνουν μόνο το Αιγαίο, αλλά επειδή στοχεύουν και κρίσιμες εγκαταστάσεις της Τουρκίας αλλά και τις τουριστικές υποδομές αυτό προκαλεί νέο πονοκέφαλο για τους Τούρκους αξιωματούχους.

Τονίζεται ότι η PULS αν εγκατασταθούν στη Σαμοθράκη, θα μπορούν να στοχεύσουν την Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται σε απόσταση 292 χιλιομέτρων, και μαζί με τους πυραύλους Εχοcet θα δημιουργούν ένα πυραυλικό τείχος στο Αιγαίο.

Ολοκληρώθηκε και η παράδοση όλων δηλαδή 24 μαχητικών Rafale τα οποία είχε παραγγείλει από τη Γαλλία. Σύμφωνα με την Καθημερινή το τελευταίο Rafale απογειώθηκε από τη Γαλλία και προσγειώθηκε στην Τανάγρα και παραδόθηκε στην 332η μοίρα. Έτσι ολοκληρώθηκε η προμήθεια 24 Rafale από τη Γαλλία, ενώ στην αρχή η Ελλάδα είχε αποφασίσει για 18 και μετά με νέα σύμβαση αύξησε τον αριθμό των μαχητικών σε 24».

