Διπλάσιες ήταν οι καταγγελίες το 2024 για διαφθορά στον δημόσιο τομέα, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο κύκλωμα προστασίας με εμπλοκή αστυνομικών που αποκαλύφτηκε. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως θα ζητήσει από τη δικαιοσύνη να μην είναι μετατρέψιμες οι ποινές σε όσους κάνουν κόντρες και τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένες περιοχές.

Αρχικά, αναφερόμενος στο κύκλωμα προστασίας, ανέφερε πως έχουν διατεθεί σε διαθεσιμότητα οι εμπλεκόμενοι. «Υπάρχει και η ποινική διάσταση όπου θα αποφασίσει ο ανακριτής μέσα στη βδομάδα», είπε και σημείωσε πως «συνεχώς αποκαλύπτονται μέσα από τις έρευνες που κάνει η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων διεφθαρμένοι ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι».

«Το 2023 είχαμε 2.500 καταγγελίες για διαφθορά στον δημόσιο τομέα και το 2024 είναι 4.500 οι κλήσεις. Αυτοί που είχαν κάποια πράγματα να ενημερώσουν το έκαναν γιατί εμπιστεύονται την υπηρεσία, μια σπουδαία υπηρεσία. Προφανώς, χρειάζεται συνέχεια αγώνας και προφανώς η διαφθορά δεν είναι που γεννήθηκε χτες και η διαφορά μόνο στον τόπο μας. Να ανησυχείτε και ανησυχούμε εκεί που υπάρχει ησυχία», συνέχισε.

Μάλιστα εκτίμησε πως «οι ύποπτοι αυτοί φαίνεται πως αποτελούν συνέχεια ενός παλιού κυκλώματος αλλά αυτό θα το δει η δικαιοσύνη».

«Σημασία έχει πως η υπηρεσία αυτή, -εγώ αυτή την υπόθεση την γνώριζα από τον Φεβρουάριο- με πολύ μεγάλη επιμονή, με μεθόδους κατ΄όπιν εισαγγελικής υπόδειξης, οι οποίες undercover, οδήγησε στην παρακολούθηση ατόμων οδήγησε εδώ. Βοήθησε πολύ και η υπηρεσία για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Παράλληλα, σχολίασε πως «το γεγονός πως έκαναν αυτή τη δουλειά και εισέπρατταν χρήματα από την πορνεία, από τζόγο, σημαίνει πως ήταν ένα σκληρό παράνομο κύκλωμα για το οποίο θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι πολύ αισιόδοξο πως οι υπηρεσίες που έχουν αποστολή την καταπολέμηση της διαφθοράς αποκαλύπτουν και εξιχνιάζουν και εξαρθρώνουν αυτά τα κυκλώματα. Δουλεύει η υπηρεσία».

Σε ερώτηση γιατί οι αστυνομικοί ακολουθούν έναν τέτοιο δρόμο παραβατικότητας, ο κ. Χρυσοχοΐδης σχολίασε: «Είχαν μια αίσθηση ατιμωρησίας και μια αίσθηση πως είμαστε στον σκληρό πυρήνα της εξουσίας, όπως και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα είναι δύσκολο να φτάσουν σε μας. Και ο διπλασιασμός των καταγγελιών σημαίνει πως ανοίγουν στόματα, όπως και σε άλλα εγκλήματα και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο για το δίκαιο και την κοινωνία».

Στην υπόθεση με το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά και τις ευθύνες των αστυνομικών για τον μεθυσμένο οδηγό, ο υπουργός αναφέρει:

«Χάθηκε ένα αγόρι, ένα παιδί 20 χρονών. Είναι όλων μας παιδί, αυτό είναι θρήνος. Όλοι οφείλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το εννοώ αυτό και το εννοεί η συντριπτική πλειοψηφία της αστυνομίας».

Σημείωσε πως: «Στον δήμο Αθηναίων το 2023, η Τροχαία έβγαλε θετικά 1.800 αλκοτέστ, από περίπου 10.000 ελέγχους που έκανε. Το 2024 έκανε 30.000 αλκοτέστ και έχει βγάλει θετικά 6.800. Το 20% των οδηγών είναι υπό κατάσταση μέθης πολλά βράδια και ιδίως τα Σαββατοκύριακα. Χάθηκε ένα παιδί με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και πολλά λόγια. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να κάνουν καλά τη δουλειά τους, να την κάνουν νόμιμα. Να κάνουν έκθεση σύλληψης, να επικοινωνήσουν με τον εισαγγελέα. Δεν έπρεπε να τον αφήσουν. Το γιατί έγινε, είναι καθαρό πως ο νόμος δεν εφαρμόστηκε».

Ακόμη, έστειλε το μήνυμα πως: «Ασφαλώς και θα αποδοθούν σε όσους πρέπει όλες οι κυρώσεις και οι συνέπειες που αφορούν την πιθανή έλλειψη εποπτείας και διοίκησης στους συγκεκριμένους και όχι μόνο».

Για τις κόντρες που έκαναν στην εθνική οδό Ρομά, με αγροτικά, προαναγγέλλοντας μάλιστα τα επικίνδυνα σχέδιά τους στα social media, ο κ. Χρυσοχοΐδης σχολίασε πως «δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Οργανώνουν κόντρες σε κεντρικές λεωφόρους, στην παραλιακή, γίνεται μεγάλος αγώνας με την Τροχαία. Πολλοί από αυτούς πηγαίνουν σε εισαγγελείς, ορισμένοι οδηγούν και με 200 σε κατοικημένες περιοχές. Αυτοί όλοι έχουν προβλήματα ψυχικά και πρέπει να λύσουν. Έχουν ταυτοποιηθεί εδώ και μέρες και θα συλληφθούν».

Παράλληλα έστειλε αυστηρό μήνυμα λέγοντας πως «όλοι αυτοί οι ανόητοι άνθρωποι που σε κατοικημένες περιοχές, στην Αττική, επιδεικνύουν μέσα από ανταγωνισμό δεν ξέρω τι, αυτά πρέπει να τα σταματήσουν. Εγώ θα εισηγηθώ στον κ. Φλωρίδη άμεσα και θα μιλήσω και με την ηγεσία της δικαιοσύνης, οι ποινές για αυτούς να μην είναι μετατρέψιμες».

«Προχτές η Τροχαία μήνυσε τρεις για αυτό τον λόγο και αυτοί όχι μόνο σε απολογήθηκαν, πήγαν και έκαναν και μήνυση στους αστυνομικούς πως δήθεν ψευδώς τους μήνυσαν. Απειλούσαν τους τροχονόμους και τελικώς υπήρξε μια έδρα άξια. 20 μήνες φυλακή για να καταλάβουν πως αυτά τα πράγματα δεν είναι αποδεκτά αλλά ούτε και νόμιμα αποδεκτά. Αυτοί είναι επικίνδυνοι. Μπορούν να σκοτώσουν τον εαυτό τους αλλά και τα παιδιά μας. Τους καλώ να σταματήσουν, δεν είναι σπορ αυτό. Και πολλοί αυτοί είναι και παραβατικοί γενικότερα», κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.