«Δεύτερη Ευκαιρία»: Έτοιμο το βιβλίο του Στέφανου Κασσελάκη (φωτογραφίες)

Στα χέρια του Στέφανου Κασσελάκη έφτασαν σήμερα, ζεστά από το τυπογραφείο, αντίτυπα του βιβλίου του με τίτλο «Δεύτερη Ευκαιρία¬», η παρουσίαση του οποίου θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου στο Πολεμικό Μουσείο.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μέσα από το βιβλίο του επιχειρεί να συστηθεί στις Ελληνίδες και τους Έλληνες ενώ παρουσιάζει το όραμά του για την πολιτική και τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο βιβλίο μιλάει ανοιχτά για τις σχέσεις του, τις ερωτικές του απογοητεύσεις και τα ναρκωτικά - μια σύντομη αλλά δύσκολη περίοδο της προσωπικής του ζωής στις ΗΠΑ..

Επίσης αναφέρεται και σε πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ, στους οποίους προσάπτει μικρότητες, ιδιοτέλειες και υποκρισία στη συμπεριφορά τους.

Άνθρωποι που γνωρίζουν το περιεχόμενο του βιβλίου τονίζουν ότι υπάρχουν αρκετές αποκαλύψεις για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις συνομιλίες που είχε ο Στέφανος Κασσελάκης με τον Αλέξη Τσίπρα πριν αλλά και μετά την εκλογή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται και δεύτερη έκδοση, στην οποία θα προστεθούν περί τις 50 σελίδες, που θα αφορούν τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ.

Απόσπασμα από το οπισθόφυλλο του βιβλίου «Δεύτερη ευκαιρία»:

«Όταν αποφάσισα να εμπλακώ ενεργά στον πολιτικό στίβο της Ελλάδας, είχα ουσιαστική επίγνωση της κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα. Σε κάθε βήμα αυτής της πορείας, αισθάνθηκα βαθιά την υποστήριξη και την αγάπη των συμπολιτών μου. Με συγκινεί πάντα το πόσο οι άνθρωποι πιστεύουν στο όραμά μου και μοιράζονται μαζί μου τις αγωνίες και τις ελπίδες τους.Αυτό, τελικά, είναι η μεγαλύτερή μου ανταμοιβή: να βλέπω ότι μπορώ να συμβάλω στην αλλαγή που όλοι θέλουμε για την πατρίδα μας.

Η πορεία μου/μας συνεχίζεται με το Κίνημα Δημοκρατίας, και είμαι αποφασισμένος να δουλέψω σκληρά για να φέρω την αλλαγή που πιστεύω ότι χρειάζεται η Ελλάδα. Γιατί, τελικά, αυτό είναι που έχει σημασία: να παραμένεις πιστός στο όραμά σου και να παλεύεις για το κοινό καλό, ανεξαρτήτως των δυσκολιών.»

