Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης παρέστη σήμερα στο Συνοδικό Συλλείτουργο, προϊσταμένου του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, των Μελών της Ιεράς Συνόδου, όπου τελέστηκε μνημόσυνο πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή και δέηση υπέρ της απελευθέρωσης, της επιστροφής των προσφύγων και της ανεύρεσης των αγνοουμένων, στον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στην Κοκκινοτριμιθιά.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά το μνημόσυνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι μια μέρα δύσκολη για όλους, μέρα μνήμης, μέρα τιμής για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία.

Πέρασαν 50 χρόνια, μισός αιώνας από την τουρκική εισβολή, μισός αιώνας κατοχής, μισός αιώνας που ζούμε τις συνέπειες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής.

Την ίδια στιγμή, σε αυτά τα 50 χρόνια, και παρά τις προσπάθειες κάποιων, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εδώ, ο κυπριακός λαός με θυσίες κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, να προοδεύσει, κατάφερε να θωρακίσει και να ενισχύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως, δεν έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας. Η αποστολή μας είναι η απελευθέρωση, η επανένωση, η επίλυση του Κυπριακού.

Εάν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα αυτή την τραγική επέτειο, τιμώντας πραγματικά όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς, είναι να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας».

Ερωτηθείς πώς παρακολουθεί η Κυβέρνηση τα όσα τεκταίνονται σήμερα στα κατεχόμενα στην παρουσία του Τούρκου Προέδρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι αυτές οι επαναλαμβανόμενες ρητορείες, οι προσπάθειες της κατοχικής Τουρκίας. Ό,τι και αν πράξει, ό,τι και αν πει ο κ. Ερντογάν και οι εκπρόσωποι του στις κατεχόμενες περιοχές, η Τουρκία, 50 χρόνια μετά, συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού, για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αν πραγματικά η Τουρκία επιθυμεί να επικρατήσουν συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αν πραγματικά η Τουρκία επιθυμεί να έρθει κοντά στην ΕΕ, με ό,τι οφέλη συνεπάγονται και για την ίδια την Τουρκία, και αν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια των κρατών της περιοχής για περιφερειακή σταθερότητά και ασφάλεια, ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο δρόμος για να το πετύχει.

Από δικής μας πλευράς ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε, ξέρουμε πώς θα το πετύχουμε, δεν μεμψιμοιρούμε και είμαστε εδώ για να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να απελευθερώσουμε τον τόπο μας και να τον επανενώσουμε. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Σε ερώτηση αν ο ελληνοτουρκικός διάλογος πρέπει να περάσει από την Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «περνά ο ελληνοτουρκικός διάλογος μέσα από την Κύπρο και δεν μπορεί να υπάρξει – και αυτό είναι και από τα πιο επίσημα ελληνικά χείλη – πλήρης εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων χωρίς την επίλυση του Κυπριακού. Τι επιδιώκουμε; Επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το θετικό κλίμα που φαίνεται να υπάρχει προς όφελος και της επίλυσης του Κυπριακού».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι νεότερο από πλευράς του ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «να αναμένουμε κάποιες ανακοινώσεις από τον ΓΓ. Δεν μπορώ να προκαταλάβω ούτε τις ανακοινώσεις ούτε τις αποφάσεις του ή το χρονικό πλαίσιο, αλλά, ναι, τα μηνύματα που λαμβάνω είναι προς τη θετική κατεύθυνση».

