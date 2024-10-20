«Είναι όντως θα έλεγα πρωτοφανές, τραγελαφικό, φαρσοκωμωδία. Αστείο; Γελοίο το γεγονός ότι δεν με αφήνουν να χάσω», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης σε χαιρετισμό του κατά τη συνάντηση που είχε με τα συντονιστικά των ΟΜ της Α' Θεσσαλονίκης, το πρωί, στον Λευκό Πύργο.

Υποστήριξε ότι φοβούνται πως «εάν μας αφήσουν να φτάσουμε στο τέλος, εσείς θα έχετε τη δύναμη στα χέρια σας. Θα μπορείτε να αποφασίζετε για όλες και όλους μας. Και προφανώς αυτό θα ξεβολέψει πολλούς».

Ανέφερε ότι «δεν είναι μόνο ζήτημα των αλλαγών στο κόμμα που είναι αναγκαίες» αλλά «και ζήτημα δημοκρατίας πλέον».

«Ό, τι πιέσεις δέχεστε από άλλους, το μόνο που έχουν να προτάξουν είναι μίσος προς το πρόσωπό μου και καμία πολιτική πρόταση είτε για τη χώρα, ούτε για το κόμμα. Αγνοείστε τες. Ξεσκόνιστε τες. Οργανωθείτε. Φέρτε νέο κόσμο. Θα πάρετε το συνέδριο. Και αν δεν κάνουν το συνέδριο, θα πάμε σε πρωτοβουλίες από τη βάση», είπε. Πρόσθεσε ότι «η απάντηση στην έλλειψη δημοκρατίας ποτέ δεν είναι η φυγή. Η φυγή σημαίνει ότι θα έχουν κερδίσει» και ότι «η απάντηση είναι περισσότερη δημοκρατία».

«Είμαστε εδώ, θα οργανωθούμε και η απάντηση θα δοθεί» είπε ο κ. Κασσελάκης μεταξύ άλλων. Συμπλήρωσε ότι «θα τηρηθεί η νομιμότητα» και «θα είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να πάρουμε το ΣΥΡΙΖΑ από κει που τον κατεβάσανε και να τον ξαναφέρουμε εκεί που ήτανε. Αυτό που ξεκίνησε ο Αλέξης και στην πορεία το άφησε και έφυγε…».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.