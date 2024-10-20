«Πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα με τους καυγάδες και να προχωρήσουμε σε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Απόστολος Γκλέτσος.

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας ζητούν και το βόδι. Ο κ. Κασσελάκης έχει πει για «μαύρα ταμεία», για «κουκουλοφόρους». Έκανε το χειρότερο ατόπημα, τα έβαλε με εργαζόμενους στο κόμμα και τώρα ζητάει και τα ρέστα. Αν χρειαστεί θα πάω να απολογηθώ και στην επιτροπή Δεοντολογίας γιατί εγώ σέβομαι το κόμμα και τα όργανα, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που δεν σέβονται τίποτα», σχολίασε με αφορμή την πρόταση παραπομπής του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος.

Ερωτηθείς αν ο Στέφανος Κασσελάκης είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία να διαλύσει το κόμμα, ο κ. Γκλέτσος απάντησε: «Σε διατεταγμένη μπορεί να μην είναι αλλά κάνει ό,τι μπορεί για να συμβεί αυτό. Δεν μπορείς να μιλάς για μαύρα ταμεία και κουκουλοφόρους. Δεν μπορείς να είσαι αρχηγός αριστερού κόμματος και να μην παράγεις πολιτική, παρά μόνο life style».

Πηγή: skai.gr

