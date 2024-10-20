Τον καθιερωμένο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου για την εβδομάδα που μας πέρασε, ανάρτησε το πρωί της Κυριακής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Καλή σας ημέρα! Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έχω να σας παρουσιάσω και σε αυτήν την ανασκόπηση. Ξεκινώ ευθύς αμέσως με δύο θετικά νέα από την οικονομία. Το πρώτο αφορά τους φορολογούμενους και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας που επιτυγχάνεται με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Έχουμε και λέμε: Καταργείται από 1/1/2025 το τέλος επιτηδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, και θέλω να το τονίσω, συμπεριλαμβάνονται και οι περίπου 25.000 εργαζομένοι με «μπλοκάκι». Ενισχύονται οι εκπτώσεις (από 2-4%) στο τελικό ποσό φόρου για όσους πολίτες υποβάλλουν νωρίτερα τις δηλώσεις τους, για τις οποίες ορίζεται πλέον συγκεκριμένο διάστημα κατάθεσης, από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου, χωρίς τις παρατάσεις του παρελθόντος.

Επιπλέον, θα επιβάλλονται κυρώσεις σε επικεφαλής φορέων που καθυστερούν τη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ και παράλληλα εισάγονται διοικητικές αλλαγές στην ΑΑΔΕ για ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της Αρχής. Άφησα τελευταίο το θέμα των φιλοδωρημάτων για να διευκρινίσω και από εδώ τα εξής: εδώ και 30 χρόνια προβλέπεται φορολόγηση των φιλοδωρημάτων που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Εμείς θεσπίζουμε τώρα να είναι αφορολόγητα τα φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ τον μήνα ανά εργαζόμενο και να υπάρχει πλήρης απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των φιλοδωρημάτων. Είναι μια ελάχιστη αναγνώριση αυτής της δύσκολης δουλειάς των ανθρώπων που μας εξυπηρετούν νύχτα και μέρα, με όλες τις καιρικές συνθήκες. Ταυτόχρονα όμως, είναι και μια δίκαιη πολιτική έναντι άλλων χαμηλόμισθων εργαζομένων που δεν λαμβάνουν φιλοδωρήματα και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ.

Παράλληλα, αποτρέπουμε καταχρηστικές πρακτικές όπως εξαναγκασμό σε παράνομη ημιδηλωμένη εργασία με μέρος της αμοιβής από τα αφορολόγητα tips. Είναι μια λύση δίκαιη και ισορροπημένη που απαντάει με άμεσο τρόπο στα νέα ζητήματα που προκαλεί η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στις συναλλαγές μας.

Το δεύτερο θετικό νέο αφορά την αναθεώρηση προς τα πάνω των στοιχείων της ελληνικής οικονομίας από την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat. Έτσι λοιπόν, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε πέρυσι κατά 2,3% αντί για 2% όπως είχε αρχικά υπολογιστεί, μια αύξηση που αντιστοιχεί σε επιπλέον 5 δισ. ευρώ. Ενώ οι επενδύσεις κατά την πενταετία 2019-2023 παρουσίασαν αύξηση κατά 53,4% αντί για 41,4%. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία ενισχύεται και συγκλίνει ταχύτερα με τα ευρωπαϊκά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, η οικονομία μας έχει αυξηθεί κατά 6,8% στην πενταετία, έναντι της αύξησης 3,5% που σημειώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λόγω αυτής της αναθεώρησης, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα σημείωσε την 1η μεγαλύτερη άνοδο στην Ευρώπη. Και μια ακόμη θετική είδηση από το μέτωπο των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούμε για τη μείωση της φοροδιαφυγής: φτάσαμε στις 407.000 συνδέσεις POS με ταμειακές μηχανές, ξεπερνώντας κατά 7.000 τον στόχο που είχαμε θέσει. Μαζί με την ανάπτυξη της οικονομίας, αυτή η μεταρρύθμιση συνέβαλε σημαντικά στο να έχουμε υψηλότερα έσοδα από ΦΠΑ κατά 10.3% στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Δεν επαναπαυόμαστε, συνεχίζουμε την προσπάθεια.

Θα μείνω στον τομέα της εργασίας και των εισοδημάτων στον ιδιωτικό τομέα. Ξεκίνησε, με πρωτοβουλία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής που αφορά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον νέο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού μετά το 2027. Βασισμένος στο μοντέλο της Γαλλίας, προτείνεται η εισαγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού αυξήσεως του κατώτατου μισθού, συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας, χωρίς να επιτρέπει μειώσεις. Αυτό σημαίνει προβλεψιμότητα και διαφάνεια για εργαζόμενους και εργοδότες, που θα μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Σημαίνει προστασία απέναντι στην ακρίβεια, καθότι το 20% των φτωχότερων νοικοκυριών θωρακίζονται αυτόματα από τις αυξήσεις στο κόστος ζωής. Υποστηρίζει όμως και με κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά υπεύθυνο τρόπο τη δέσμευσή μας για σταθερή και βιώσιμη αύξηση μισθών, υπηρετώντας και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και την αύξηση της απασχόλησης. Η Επιστημονική Επιτροπή εισηγείται ακόμη την αναβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία, καθώς και την κατάρτιση οδικού χάρτη για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που θα καλύπτονται από αυτές. Και επιτέλους εισάγεται ο κατώτατος μισθός και για τους δημοσίους υπαλλήλους της χώρας.

Περνώ στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Το Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης που είχε ποτέ η χώρα. Τα νέα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει να «τρέχουν» αυτή την περίοδο είναι για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Έτσι, έχουν εκδοθεί παραπεμπτικά για 1.461.570 δικαιούχους του προγράμματος για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου, για να παραλάβουν δωρεάν από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία self-test. Σε περίπτωση θετικού test, που το απεύχομαι, εκδίδεται νέο παραπεμπτικό για δωρεάν επίσκεψη σε Γαστρεντερολόγο και για κολονοσκόπηση, εφόσον χρειαστεί. Για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας, έχουν εκδοθεί παραπεμπτικά για 2.619.868 γυναίκες για εξέταση test Pap (γυναίκες 21-29 ετών) ή για μοριακό test HPV DNA (γυναίκες 30-65 ετών). Και τα δύο προγράμματα υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και όπως έχει αποδειχθεί, σώζουν ζωές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον Καρκίνο του Μαστού που φέρει το όνομα «Φώφη Γεννηματά», ως φόρο τιμής στην αείμνηστη Ελληνίδα πολιτικό που έφυγε τόσο νωρίς, τέτοιες μέρες πριν από τρία χρόνια. Χιλιάδες γυναίκες κατάφεραν χάρη σε αυτό το πρόγραμμα να διαγνώσουν τη νόσο σε πρώιμο στάδιο και να ξεκινήσουν άμεσα θεραπεία, κερδίζοντας τη δική τους μάχη.

Δύο ακόμα ειδήσεις από τον χώρο της υγείας: Υπογράφηκαν συμβάσεις ύψους 11,7 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση 9 Κέντρων Υγείας στην Αττική και συγκεκριμένα των ΚΥ Καλλιθέας, Χαλανδρίου, Ηλιούπολης, Κεραμεικού, Ζωγράφου, Πλατείας Αττικής, Νέου Κόσμου και Νέας Ιωνίας. Άλλο ένα έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεγαλύτερη ανακαίνιση που γίνεται στο ΕΣΥ από συστάσεώς του.

Η δεύτερη είδηση: Υπογράφηκε η απόφαση για την προκήρυξη 298 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων που θα ενταχθούν σε νοσοκομεία και των 7 Υγειονομικών Περιφερειών και στο ΕΚΑΒ. Η πλειονότητα των θέσεων αφορά Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε νοσοκομεία της Αττικής και του Πειραιά, ενόψει και του νέου συστήματος εφημεριών που θα λειτουργήσει από 1/11/2024, βελτιώνοντας σημαντικά την εξυπηρέτηση των πολιτών. 19 θέσεις αφορούν τα Γενικά Νοσοκομεία της Κω, της Δράμας και της Σπάρτης. Ευελπιστούμε ότι τα πρόσφατα σημαντικά ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον του ιατρικού προσωπικού της χώρας μας, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις στις περιοχές αυτές.

Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ ξανά στην αποκάλυψη που έκανε ο Υπουργός Υγείας μέσα στην εβδομάδα, σχετικά με τις απαράδεκτες παράνομες υπερσυνταγογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν από κάποιους γιατρούς. Τέτοιες πρακτικές παραβιάζουν τις αρχές και τις αξίες του ιατρικού λειτουργήματος, κατασπαταλώντας το δημόσιο χρήμα και επιβαρύνοντας τελικά τόσο το Σύστημα Υγείας, όσο και τους φορολογούμενους. Ξέρω και πιστεύω ότι οι γιατροί αυτοί αποτελούν μια μειοψηφία. Όμως να ξέρουν και εκείνοι ότι έχουμε τα εργαλεία για να τους εντοπίσουμε. Τέτοιες πρακτικές δεν γίνονται και δεν θα γίνονται ανεκτές.

Θέλω να αναφερθώ και σε μία μεταρρύθμιση που υλοποιείται -χωρίς ίσως να έχει γίνει ευρέως αντιληπτή- και έχει ως στόχο την οδική ασφάλεια και τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο των οχημάτων. Τι είχαμε διαπιστώσει πριν από δυο χρόνια; Ότι υπήρχαν 7 συναρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς (Υπουργεία Μεταφορών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη, ΕΛΑΣ και ΑΑΔΕ) και 17 διαφορετικά κρατικά μητρώα που κατέγραφαν τον κύκλο ζωής ενός οχήματος, χωρίς όμως να υπάρχουν ψηφιακές διαλειτουργικότητες μεταξύ τους ώστε να γίνονται ενιαίες διαδικασίες διασταυρώσεων και ελέγχων. Αυτό δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στους ελέγχους και τις διασταυρώσεις, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες μη ταυτοποιημένα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Δεν γνωρίζαμε αν είναι πράγματι αδρανή ή όχι, αν έχουν περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ ή είναι ασφαλισμένα, όπως οφείλουν, αν καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας που τους αναλογούν. Σε μια χώρα που κατέχει τους χειρότερους δείκτες τροχαίων στην Ευρώπη, δυστυχώς είναι μια απαράδεκτη αρνητική πρωτιά μας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή επικίνδυνα οχήματα στους δρόμους μας. Βάζουμε πλέον τάξη σε αυτό το χάος συναρμοδιοτήτων, μέσα από απλούς και εφαρμόσιμους κανόνες που έγιναν νόμος του κράτους πριν από λίγους μήνες και πλέον τίθεται σε εφαρμογή. Όσοι φορείς και μητρώα έχουν να κάνουν με τον κύκλο ζωής ενός οχήματος θα «επικοινωνούν» ψηφιακά μεταξύ τους ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό πλαίσιο εποπτείας της οδικής ασφάλειας. Μαζί με τις αλλαγές στην τροχαία, την αστυνόμευση με κάμερες και τον νέο ΚΟΚ που σχεδιάζουμε και θα παρουσιάσουμε σύντομα, ένα πιο αποτελεσματικό, ψηφιακό και φιλικό στον πολίτη κράτος μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη και πιο ασφαλή ζωή για όλους μας.

Θα αναφερθώ τώρα στο φλέγον ζήτημα της προσιτής στέγης. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων για το πρόγραμμα ανακαινίσεων σπιτιών, τα οποία θα διατεθούν στη συνέχεια προς ενοικίαση σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε επισφάλεια στέγης ή σε καθεστώς αστεγίας. Το πρόγραμμα «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες» που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, έχει συνολική χρηματοδότηση ύψους 1 εκ. ευρώ από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης «Ελλάδα 2.0» και επιδοτεί την ανακαίνιση συνολικά εβδομήντα κατοικιών. Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν επιδότηση έως 10.055 ευρώ για την ανακαίνιση του διαμερίσματός τους, το οποίο θα παραχωρήσουν προς ενοικίαση για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Έτσι αντιλαμβάνεται η κυβέρνησή μας τη συμπεριληπτική ανάπτυξη, με συνεχείς προσπάθειες για μείωση των ανισοτήτων και στηρίζοντας ουσιαστικά τα ευάλωτα οικονομικά νοικοκυριά.

Ευάλωτους συμπολίτες μας, αυτή τη φορά άτομα με αναπηρία, αφορά το επόμενο θέμα. Έγινε το πρώτο, αλλά πολύ ουσιαστικό βήμα, για ένα εμβληματικό έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος: τη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού στην Ελλάδα Πολυδύναμου Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στη Ραφήνα. Το είπαμε και το κάνουμε. Χάρη στην αύξηση κατά 55% των πόρων του τρέχοντος Περιφερειακού ΕΣΠΑ Αττικής -από 1,05 σε 1,6 δισ. ευρώ- δεσμεύτηκαν από τον Περιφερειάρχη οι αναγκαίοι πόροι ύψους 65 εκ. ευρώ για να δημοπρατηθεί εντός του 2025, να οικοδομηθεί και να παραδοθεί εντός της επόμενης τετραετίας ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο για όλους τους αθλητές μας με αναπηρία. Δεν μπόρεσα να είμαι παρών στην πρόσφατη εκδήλωση τιμής που διοργανώθηκε για τους 13 Παραολυμπιονίκες μας και τα μέλη της ελληνικής αποστολής, όμως τους ευχαριστώ από εδώ. Μας γέμισαν με υπερηφάνεια με τις διακρίσεις του και ταυτόχρονα μας δίδαξαν μια ακόμη φορά τι σημαίνει υπέρβαση, δύναμη, πείσμα και αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο.

Και με την ευκαιρία να εξάρω το παράδειγμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όπως μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ και μια εταιρεία εμφιαλωμένου νερού, που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα προσβάσιμα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες, καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Κλείνοντας θέλω να χαιρετίσω τη σημαντική πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων να προχωρήσει στη δημιουργία μουσείου αφιερωμένου στην ελληνική γελοιογραφία, μέσα στο εμβληματικό κτήριο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου, στη Λένορμαν. Συμφωνώ απολύτως με τον Πρόεδρο της Βουλής που είπε -εγκαινιάζοντας την Έκθεση «Η Μεταπολίτευση των Γελοιογράφων» στο Μετρό του Συντάγματος- ότι η πολιτική γελοιογραφία δεν είναι απειλή, δεν είναι κίνδυνος, είναι ευπρόσδεκτη. Γιατί με την ιδιαίτερη και διαπεραστική ματιά που έχει, ο/η γελοιογράφος πολλές φορές μας βοηθάει να καταλάβουμε και τον εαυτό μας καλύτερα. Και μας χρειάζεται αυτό. Όποιος δεν μπορεί να γελάσει με τον εαυτό του είναι κάποιος -προσθέτω εγώ- που δεν πρέπει να παίρνουμε και τόσο στα σοβαρά. Καλή Κυριακή!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.