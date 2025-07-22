Κ. Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση υποστηρίζει τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη - Οι τράπεζες ξεπέρασαν τα όρια και «πήγαν γυρεύοντας»

Η αντίδραση της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα, πέραν του γεγονότος ότι είναι αβάσιμη, δίνει και μία άμεση απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση κάνει υποχωρήσεις στην εξωτερική της πολιτική. Μόνο τους τελευταίους τέσσερις μήνες είχαμε τις εξελίξεις με την διερεύνηση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατατέθηκε στην ΕΕ και τα πάρκα. Και έχουμε επίσης την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας καθώς και με την Αίγυπτο, ζητήματα που ήταν εκκρεμή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως και την ισχυροποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και στον αέρα και στη θάλασσα. Άρα η κυβέρνηση έχει μία πολύ συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, χωρίς φωνές και αντάρα, αλλά την ίδια στιγμή προχωρά ενισχύοντας στην πράξη την θέση της χώρας. Αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, αναφορικά με τα δύο νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα σε Νότιες Κυκλάδες και Ιόνιο, που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εμείς», πρόσθεσε, «στέλνουμε ένα περιβαλλοντικό μήνυμα γιατί πράγματι οι θάλασσές μας είναι μέρος του φυσικού πλούτου και πρέπει να τις προστατεύσουμε. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην συνείδησή μας και τα παιδιά μας. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποια νησιά ανατολικά της Αμοργού των οποίων προφανώς η κυριαρχία δεν αμφισβητείται και η Τουρκία τα θεωρεί από τη δεκαετία του ‘90 ως γκρίζες ζώνες. Για εμάς όλα αυτά δεν είναι σε διαπραγμάτευση. Θέλουμε να διαπραγματευτούμε μόνο για την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες. Πιστεύουμε στην ειρηνική συνύπαρξη και το μέλλον των δύο χρόνων περνάει μέσα από αυτήν, αλλά δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική μας υπερηφάνεια».

Η Ελλάδα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα τελευταία χρόνια έχει κινηθεί πολύ δυναμικά, μακριά από λαϊκισμούς, και έχει ισχυροποιήσει τις συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιδιώκουμε ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία χωρίς από την άλλη πλευρά να συζητάμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. «Δεν παριστάνουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, το σκυλί που γαβγίζει και δεν δαγκώνει. Έχουμε πληρώσει ακριβά το λαϊκισμό στην εξωτερική πολιτική, η κυβέρνηση υπερασπίζεται στην πράξη τα εθνικά συμφέροντα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις τράπεζες ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι στις αρχές του χρόνου μειώθηκαν ή καταργήθηκαν με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης έξι βασικές τραπεζικές προμήθειες. «Στη συνέχεια, με αφορμή την πώληση κάποιων ATM εμφανίστηκε και πάλι το φαινόμενο των χρεώσεων και πολύ σωστά η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν δέχεται τέτοια κόλπα. Δεν είμαστε λαϊκιστές να θεωρούμε ότι υπεύθυνες για όλα τα δεινά είναι οι τράπεζες, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει και αυτές να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κάποια όρια και ότι δεν μπορεί να βγάζουν και ‘’από τη μύγα ξύγκι’’. Οι τράπεζες πήγαν γυρεύοντας και η παρέμβαση της κυβέρνησης ήταν σωστή και δίκαιη», ανέφερε.

Τέλος για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως όπως -ορθώς- η κυβέρνηση ανέλαβε τις ευθύνες της και ελέγχεται για το γεγονός ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντίστοιχα θα περίμενε κανείς από την αντιπολίτευση να αναλάβει τις δικές της. «Θα περίμενα κάποιος να πει ότι κάτι γινόταν και επί των ημερών τους. Δεν το είπε κανείς. Και αναρωτιέμαι, αν είναι αυτό το νέο που προσδοκά κάνεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

Απευθυνόμενος τέλος προς τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ΑΑΔΕ που θα αναλάβει στο εξής την διαχείριση των επιδοτήσεων και τους αγρότες σημείωσε: «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι από δω και πέρα όλα θα γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και τήρηση των κανόνων του Ενωσιακού δικαίου. Ενδεχομένως θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνος για την καταβολή των επιδοτήσεων, αλλά είναι κρίσιμο να γίνουν όλα σωστά για να μην έχουμε περαιτέρω περιπλοκές με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

