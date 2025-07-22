«Η Νέα Δημοκρατία σπάει το κοντέρ του θράσους. Από θύτης προσπαθεί να εμφανιστεί κατήγορος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει από την αρχή ξεκαθαρίσει: Καμία σκιά δεν είναι ανεκτή. Γι' αυτό και ανεστάλη η κομματική ιδιότητα του μέλους του ΠΑΣΟΚ που παραιτήθηκε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η κ. Σδούκου οφείλει να απαντήσει: Η Νέα Δημοκρατία έχει διαγράψει τον "φραπέ", τον "χασάπη" και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους; Γιατί δεν έχει κοινοποιήσει τις διαγραφές τους; Γιατί παραμένουν μέλη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι τέως υφυπουργοί που ζητούσαν εξαιρέσεις από τον νόμο; Γιατί αρνείται τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής γράφοντας στα παλιά της τα παπούτσια τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους δύο υπουργούς της;»

Και συνεχίζει λέγοντας:

«Μάλλον γιατί αυτή είναι η διαφορά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριακο Μητσοτάκη, που κρατά στο απυρόβλητο τους εμπλεκόμενους υπουργούς του εμποδίζοντας τη δικαστική έρευνα και κρατώντας στην κομματική αγκαλιά όσους οργάνωσαν τη λεηλασία των ευρωπαϊκών πόρων».

«Η απέλπιδα προσπάθεια της κυβέρνησης να "ξεπλύνει" ένα καθετοποιημένο κύκλωμα με πολιτική κάλυψη είναι αστεία. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει την πολιτική τόλμη να πει το "ναι" στην προανακριτική επιτροπή; Πάλι θα κρυφτεί στο σκοτάδι;», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

