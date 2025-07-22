Στο Άτυπο συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη, έφτασε ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος προσερχόμενος έκανε αναφορά στο μεταναστευτικό και τις παράνομες ροές από τη Λιβύη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Οι επιστροφές των παράνομων μεταναστών πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Το μήνυμά μας πρέπει να είναι σαφές. Αν μπεις στην Ευρώπη παράνομα ή η αίτηση Ασύλου σου απορριφθεί, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να βρίσκεσαι στην Ευρώπη και πρέπει να επιστρέψεις στη χώρα σου», όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, ενώ απαντώντας για τη λειτουργία των Return hubs σημείωσε:

«Πρέπει να γίνουν εκτός Ευρώπης. Όχι μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός της Ευρώπης και θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις τρίτες χώρες στις οποίες θα γίνουν.Έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε, αλλά για τη δική μας κοινωνία, οι ροές παράνομων μεταναστών είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Στην Κρήτη, έχουμε κάθε μέρα χίλιους παράνομους μετανάστες που θέλουν να φτάσουν στην Ελλάδα και στη Λιβύη, έχουμε 3 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε λύσεις μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και μέσα από τις κοινωνίες μας».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Αν πρέπει να αλλάξουμε τη νομοθεσία, θα το συζητήσουμε. Στην Ελλάδα θα έχουμε έναν νέο νόμο τώρα. Και αυτός ο νόμος λέει πως αν η αίτηση ασύλου σου απορριφθεί και δεν επιστρέψεις στη χώρα σου, αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα και αντιμετωπίζεις 2 έως 5 χρόνια φυλακή. Το μήνυμα λοιπόν είναι: Αν είσαι παράνομα στη χώρα μας, έχεις δύο δυνατότητες. Φυλακή, ή επιστροφή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.