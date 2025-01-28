Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ήταν καλεσμένος ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις νέες κινητοποιήσεις, αλλά και τις πολιτικές κόντρες για την τραγωδία στα Τέμπη.

«Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, κατά την εκτίμησή μου, που πήγαν στο Σύνταγμα είναι άνθρωποι με πολύ αγνές προθέσεις. Πήγαν με μια πολύ μεγάλη στενοχώρια και ένα ερώτημα "τι θα γίνει βρε παιδιά". Το καθοδηγούμενο τμήμα των συγκεντρώσεων αυτών ήταν ορατό και ήταν η μειοψηφία. Η πλειοψηφία ήταν οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, οι νέοι μας» επισήμανε αρχικά ο κ. Φλωρίδης, προσθέτοντας ότι αυτό που πρέπει να επιχειρηθεί τώρα είναι «να δοθεί μια απάντηση ξανά στο παραπάνω ερώτημα».

«Μια τόσο μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία ποιος μπορεί να τη διερευνήσει εν μια νυκτί δημοκρατία; Η Δικαιοσύνη. Τι έχει κάνει η ελληνική Δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα που μιλάμε; Όταν έγινε το δυστύχημα, επικεφαλής Εισαγγελέας Εφετών στη Λάρισα ήταν ένας από τους κορυφαίους εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας, ο κύριος Δασκαλόπουλος, ο οποίος επόπτευε από την πρώτη στιγμή την ερευνητική κι ανακριτική διαδικασία και εισηγήθηκε άμεσα στο Συμβούλιο Εφετών της Λάρισας να ανατεθεί η υπόθεση σε εφέτη και ανακριτή λόγω της σοβαρότητάς της. Και αυτό έγινε. Στη συνέχεια, ο κύριος Δασκαλόπουλος αφυπηρέτησε την 30ή Ιουνίου εκείνης της χρονιάς λόγω ηλικίας και την υπόθεση ανέλαβε από την πρώτη ώρα εφέτης συνεπικουρούμενος από εισαγγελείς και έναν βοηθό», όπως περιέγραψε.

«Αν ρωτήσετε τους δικαστές, θα σας πουν ότι ο άνθρωπος αυτός, ο εφέτης, δεν έχει λείψει Σάββατο, δεν έχει λείψει Κυριακή, δεν υπάρχουν Χριστούγεννα για αυτόν, δεν υπάρχει Πάσχα, δεν υπάρχουν καύσωνες, δεν υπάρχει καλοκαίρι, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μέρα - νύχτα εκεί. Η έρευνα μιας τέτοιας υπόθεσης είναι τέτοια που πρέπει να παίρνεις συνέχεια πραγματογνωμοσύνες, πρέπει να παίρνεις υλικά, πρέπει να τα στέλνεις εδώ κι εκεί σε Καναδά, Λονδίνο, Παρίσι. Μάλιστα, δέχτηκε και 300 αιτήματα από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, δικαίως, από τα οποία 250 τα έθεσε σε έρευνα».

Ερωτηθείς αμέσως μετά για το αν ο ίδιος έχει δικαιοδοσία να θέσει την έρευνα σε περισσότερους δικαστικούς λειτουργούς για την επίσπευση των διαδικασιών, ο κ. Φλωρίδης απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας ότι μόνο η ηγεσία του Αρείου Πάγου που ζήτησε εγγράφως από τους εφέτες εκεί να πουν αν χρειάζονται ενίσχυση και είπαν όχι.

«Τις συνωμοσίες για το βαγόνι τις έφερε ο Βελόπουλος»

Αναφορικά με την ύπαρξη 13ου βαγονιού στην αμαξοστοιχία, είπε:

«Έχω στα χέρια μου μια έρευνα από 5 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων και κατέληξαν ότι τέτοιο βαγόνι δεν υπήρξε ποτέ. Ακούω διάφορες φωνές το τελευταίο διάστημα να λένε πως μπορεί να μην υπήρχε τέτοιο βαγόνι, ωστόσο κάπου ανάμεσα στα βαγόνια κάτι θα υπήρχε. Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που έχει όλο το υλικό και δεν μπορεί να μιλήσει. Θα έρθει όμως η ώρα. Όταν ο εφέτης αυτός παραδώσει το υλικό και έρθει αυτό στην επιφάνεια λόγω του ότι θα πάμε στη δίκη, τότε όλοι θα δούνε ότι δεν υπάρχει κανένα μα κανένα στοιχείο που να μην είναι εκεί μέσα».

Ως προς τα εύφλεκτα υλικά, μάλιστα, και τη νέα έκθεση πραγματογνώμονα της οικογένειας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με έκθεση της Δικαιοσύνης, σημείωσε πως «ο ανακριτής είπε να το αναθέσει σε τρίτο άτομο, για να λυθεί αυτή η διχογνωμία. Και κάπως έτσι ανατέθηκε η νέα έρευνα στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτή λοιπόν η εμπειρογνωμοσύνη δεν έχει πάει ακόμα στον ανακριτή».

«Και ακριβώς επειδή η έρευνα του Πολυτεχνείου είναι ακόμα σε εξέλιξη και παράλληλα ο μόνος που έχει τα στοιχεί δεν μπορεί να μιλήσει, αναπτύσσεται -όχι από την πλευρά των συγγενών- μια συνωμοσιολογία. Για παράδειγμα, ο κύριος Βελόπουλος. Αυτός έφερε στη δημόσια συζήτηση το 13ο βαγόνι. Όταν στριμώχτηκε και του είπαν πως δεν μπορεί να μην έμεινε έστω ένα υπόλειμμα αυτού του βαγονιού, τότε απάντησε πως εξαερώθηκε».

«ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν τις διατάξεις που φέραμε για να γίνει η δίκη γρήγορα»

Στη συνέχεια, ο κ. Φλωρίδης υπενθύμισε πως όταν ανέλαβε το υπουργείο τον Ιούνιο του 2023, ήρθε κατευθείαν ένα αίτημα από τον εφέτη- ανακριτή Λάρισας ότι δεν επιτρέπεται να ακούσει συνομιλίες από σταθερά και κινητά τηλέφωνα παρά μόνο στα αεροπλάνα.

«Ενημερώνω τον πρωθυπουργό την ίδια μέρα και μου λέει αύριο θα πας ρύθμιση νομοθετική στη Βουλή για να του λύσουμε τα χέρια. Την πάω στη Βουλή, με σκοπό να ανοίξουν όλες οι επικοινωνίες, και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα την ψηφίσει. Δεν την ψήφισε, διότι λέει αυτή μπορεί να προσβάλει δικαιώματα του κατηγορουμένου. Η κυβέρνηση κατηγορείται δηλαδή από την αντιπολίτευση και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπαθεί να συγκαλύψει την υπόθεση. Σας λέω λοιπόν εγώ πως όταν ο ανακριτής ζητάει να του διευκολύνουμε την ανάκριση και η κυβέρνηση πηγαίνει διάταξη με βάση την απαίτηση του ανακριτή, ο ΣΥΡΙΖΑ που μας κατηγορεί ότι βάζουμε εμπόδια δεν το ψήφισε», εξήγησε ο υπουργός και συνέχισε:

«Τον περασμένο Φεβρουάριο ψηφίσαμε τους νέους ποινικούς κώδικες. Εκεί μέσα βάλαμε μια διάταξη, η οποία λέει ότι και για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα θα μπορεί όταν τελειώσει η ανάκριση και πάει ο φάκελος στον Εισαγγελέα, ο Εισαγγελέας θα μπορεί να πάει την υπόθεση κατευθείαν σε δίκη. Αυτή η διάταξη λοιπόν που βοηθούσε η δίκη να γίνει γρήγορα, δεν ψηφίστηκε ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ψήφισε μόνο η κυβέρνηση, η κυβέρνηση που θέλει να καθυστερεί».

Τέλος, ως προς τα ηχητικά που είδαν το φως της δημοσιότητας, απάντησε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει το υλικό που έχει στη διάθεσή του ο εφέτης, ενώ ως προς το μπάζωμα επανέλαβε πως «κανένα τμήμα από τα χώματα που μαζεύτηκαν δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα».

Πηγή: skai.gr

