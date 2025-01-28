Στις νέες κατηγορίες της Αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης στην τραγωδία των Τεμπών απάντησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης.

«Αυτό που νιώθει η κοινωνία είναι δικαιολογημένο. Νιώθει μια αγανάκτηση, μια οργή συσσωρευμένη για μια σειρά από εικόνες που έδειξε το ελληνικό κράτος και ενώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου χάθηκαν νέα παιδιά. Όλοι μας, πέραν της όποιας ιδιότητας έχουμε, έχουμε και αδέρφια, έχουμε και παιδιά, έχουμε ταξιδέψει. Θα μπορούσαμε να είμαστε σε αυτό το τρένο, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, διαχωρίζοντας τα όσα λέει η κοινωνία με αυτά που λέει η Αντιπολίτευση και χαρακτηρίζοντας απολύτως λογικά και τις συγκεντρώσεις και τα αιτήματα για δικαιοσύνη.

«Ποια είναι η βασική κατηγορία της Αντιπολίτευσης και των Μέσων που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση; Ότι ο Μητσοτάκης ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη. Πάμε να δούμε τρία πράγματα, για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Επαναλαμβάνω, δεν τα λέω για να δικαιολογήσω τι έγινε εκείνη τη μέρα, χάθηκαν 57 άνθρωποι τόσο άδικα και πρέπει να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπει ο νόμος από τη Δικαιοσύνη, όπως τις κρίνει αυτή και μόνο αυτή», υπογράμμισε και συνέχισε:

«Τι ζητάνε επιτακτικά από την Αντιπολίτευση; Να τρέξουμε πιο γρήγορα, να πάμε δηλαδή πιο γρήγορα σε δίκη. Ένας που θέλει να συγκαλύψει, όπως κατηγορούν τον πρωθυπουργό, τι θα έκανε; Θα πίεζε τη Δικαιοσύνη, όπως έκανε η προηγούμενη από μας κυβέρνηση που είχε παραϋπουργείο Δικαιοσύνης, και θα έλεγε "έλα, κλείσε την ανάκριση γρήγορα να πάμε σε δίκη, να πανηγυρίσουμε ότι σε έναν χρόνο τελείωσε η ανάκριση, να τρέξουμε, να πάμε στο δικαστήριο και πάει λέγοντας". Αν είχε γίνει αυτό το παράνομο αντιθεσμικό και υποτίθεται υπέρ μας γιατί θα κλείναμε γρήγορα την ανάκριση, που είναι αδιανόητο, δεν θα είχαμε το πόρισμα του ΕΜΠ που θα δώσει απάντηση για την έκρηξη. Ένας που θέλει να συγκαλύψει θα πήγαινε σε τρίτο πόρισμα; Ένας που θέλει να συγκαλύψει θα στελέχωνε τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό;»

«Η προδικασία διέπεται από μυστικότητα που είναι ιερή»

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον για επικοινωνιακή διαχείριση «σε μια άλλη ανθρώπινη τραγωδία, την ίδια στιγμή που ο Εισαγγελέας στο Μάτι βγήκε και είπε πως αν υπήρχε 112, θα σώζονταν άνθρωποι», διευκρινίζοντας ότι δεν επιχειρεί κανέναν συμψηφισμό. «Εμείς τότε δεν μιλήσαμε ούτε για συγκάλυψη», όπως είπε.

«Δεύτερη κατηγορία συγκάλυψης είναι ότι συγκαλύπτουμε πολιτικά πρόσωπα. Σας ρωτώ δυο χρόνια μετά, έχει πέσει η Δικαιοσύνη σε κάποιο όνομα πολιτικού, το έχει στείλει στη Βουλή για ποινικές ευθύνες και έχει συγκαλύψει η Βουλή ή ΝΔ ή η κυβέρνηση κάτι; Όχι είναι η απάντηση. Αν γίνει αυτό, θα συγκαλύψουμε, θα πούμε όχι; Προφανώς και όχι, θα πούμε στη Δικαιοσύνη ό,τι προβλέπεται. Δηλαδή αν κάποιος έχει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες ή βρεθεί το όνομά τους στη δικογραφία, τότε εμείς κατευθείαν θα διευκολύνουμε τη Δικαιοσύνη. Και τρίτον, ποιος ψήφισε διατάξεις να ακουστούν όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες; Ποιος ψήφισε να πάμε απευθείας σε δίκη χωρίς καθυστερήσεις; Εμείς».

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να σκύβουμε το κεφάλι τους συγγενείς με σεβασμό και ντροπή, γιατί ακριβώς έχασαν παιδιά». Ερωτηθείς για το αν σήμερα είναι ασφαλή τα συστήματα, απάντησε καταφατικά, με εξαίρεση το κομμάτι από την κακοκαιρία Daniel. «Εγώ δεν θα πω ότι τα κάναμε όλα τέλεια, από τη στιγμή που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Θα πω όμως πως ό,τι είναι δυνατόν να γίνει, γίνεται στη μέγιστη δυνατή ταχύτητα».

«Για να καταλάβουμε τι σημαίνει δικογραφία για τα Τέμπη, είναι μια δικογραφία που έχει απίστευτα στοιχεία, προφανώς πολύ συγκλονιστικά με ηχητικά ντοκουμέντα, μαρτυρίες, πραγματογνωμοσύνες, καταθέσεις, ενστάσεις. Είναι τεράστιου όγκου σύνολο στοιχείων, τα οποία συλλέχθηκαν το ένα μετά το άλλο. Η προδικασία διέπεται από μυστικότητα, είναι ιερή η μυστικότητα αυτή».

Τέλος, κατηγόρησε εκ νέου την Αντιπολίτευση για φαιδρότητα, καθώς όπως είπε «προσπαθεί να βρει σωσίβιο μέσω ενός τραγικού δυστυχήματος σε μια από τις πιο μαύρες σελίδες. «Πάνε να χτίσουν πολιτικές καριέρες στην πλάτη πονεμένων ανθρώπων. Ποτέ δεν πρόκειται εμείς, παρά τα όποια λάθη της δικής μας παράταξης, να κάνουμε αυτό που κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών».

