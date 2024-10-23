Ο Μητσοτάκης καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε απερίφραστα την σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ στα αγγλικά ο πρωθυπουργός σημείωσε:

"Καταδικάζω έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι στις οικογένειες των θυμάτων".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.