Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα

Ο πρωθυπουργός καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα

Ο Μητσοτάκης καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε απερίφραστα την σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ στα αγγλικά ο πρωθυπουργός σημείωσε:

"Καταδικάζω έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι στις οικογένειες των θυμάτων".

