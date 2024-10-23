Το 2024 έχουν «κατεβάσει» την εφαρμογή του panic button 3.500 θύματα ενδοοικογενειακής βίας, έκανε γνωστό σήμερα από τη Λευκωσία, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη διάρκεια υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Ανέφερε δε ότι 400 φορές χτυπήθηκε το panic button κατά τη διάρκεια του φετινού χρόνου, για να επισημάνει ότι «άρα 400 φορές είχαμε αποτροπή των χειρότερων, με την άμεση ενεργοποίηση της αστυνομίας. Αμέσως μετά το θύμα, εάν το αποφασίσει μπορεί να περάσει στο κομμάτι των μηνύσεων, των αγωγών, αν θέλει να φύγει από το σπίτι μπορεί να μείνει σε ξενώνα, ενώ αρχίζει και λαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα». Ακόμη είπε ότι τη συγκεκριμένη εφαρμογή την έχουν «κατεβάσει» και 195 άνδρες, αφού το panic button μπορεί να αποκτήσει κάθε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, είτε άνδρας, είτε γυναίκα.

Το μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη από πλευράς της Κύπρου από τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κύπρου Μάριο Χαρτσιώτη, αφορά στην πρόληψη και στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ισότητας των φύλων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Σοφία Ζαχαράκη, αφού συνεχάρη τον υπουργό, Μάριο Χαρτσιώτη και τους συνεργάτες των δυο υπουργείων, για την πολύμηνη και αγαστή συνεργασία, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «το Μνημόνιο δεν θα παραμείνει στα χαρτιά, καθώς εκεί έξω μπορεί να υπάρχει κάποια γυναίκα αυτή τη στιγμή που πρέπει να ακούσει αυτό το μήνυμα και ίσως πάρει την απόφαση, με τη βοήθεια πάντα του κράτους και των υπηρεσιών -και είναι πολλές υπηρεσίες που είναι δίπλα τους- έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη μάστιγα της ενδοοικογενειακής βίας».

Η υπουργός, επανέλαβε τις ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της βίας, οι οποίες ήδη υλοποιούνται όπως το panic button (κουμπί πανικού), τα συμβουλευτικά κέντρα, οι ξενώνες, ενώ βρίσκονται σε υλοποίηση πολλές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην Ελλάδα, το οποίο έχει ένα ειδικό κέντρο ενδοοικογενειακής βίας στην πρωτεύουσα κάθε Νομού.

Επίσης, η Σοφία Ζαχαράκη υποστήριξε ότι «οι υπηρεσίες μας, μπορούν και θα συνεργαστούν για την υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, συνεκπαίδευση, τη δημιουργία πρωτόκολλων τα οποία να μπορούν να βοηθήσουν καθώς και για ξεχωριστές δράσεις για κάθε γυναίκα και το παιδί της αλλά και για κάθε θύμα ενδοοικογενειακής βίας».

Η υπουργός, δεσμεύτηκε ότι αυτά τα οποία προνοεί το Μνημόνιο «δεν θα είναι έωλα αλλά θα γίνουν πράξη και μάλιστα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος», ενώ ευχήθηκε ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να «είναι η αρχή μιας πολύ ουσιαστικής συνεργασίας, η οποία φωτίζει κάθε πτυχή δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να βιώνει ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας».

Η Σοφία Ζαχαράκη, εξήρε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών καθώς μπορούν να καλυφθούν κενά που υπάρχουν στη διαδικασία, τα οποία διαπιστώθηκαν στην Ελλάδα με την περίπτωση μιας κοπέλας που έχασε τη ζωή της έξω από το αστυνομικό τμήμα πριν από κάποιους μήνες.

Καταλήγοντας, η υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης, μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται στα σχολεία, επισημαίνοντας ότι «μπορούμε να πιάσουμε το νήμα της πρόληψης πολύ νωρίς και να μιλήσουμε για υγιείς σχέσεις όπου η ισότιμη μεταχείριση του φίλου, του συντρόφου, του ανθρώπου που έχεις επιλέξει να είναι δίπλα σου, να είναι κάτι το οποίο έχει καλλιεργηθεί από μικρή ηλικία».

