Κασσελάκης: Στα εγκαίνια των γραφείων του με καπνογόνα, Τζάκρη, Αποστολάκη και Αντώναρο

Με κόσμο, ενθουσιασμό, καπνογόνα και πολλές σέλφι υποδέχθηκαν τον Στέφανο Κασσελάκη οι οπαδοί του το απόγευμα της Τετάρτης στα εγκαίνια των νέων γραφείων του στον Ταύρο.

Μεταξύ των στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ που παραβρέθηκαν στο άνοιγμα του «αρχηγείου» του Στέφανου Κασσελάκη ήταν οι βουλευτές Θεοδώρα Τζάκρη και Ευάγγελος Αποστολάκης, ο διευθυντής της ΚΟ Θάνος Μωραΐτης και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Ευάγγελος Αντώναρος.

Το σύνθημα Κασσελάκη ήταν «Ξεκινάμε. Συζητάμε. Γνωριζόμαστε» και πολύς κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, ακούγοντας τις δηλώσεις του.

Τώρα στα καινούργια γραφεία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στον Ταυρο. Μαζική προσέλευση.. ξεχείλισε ο χώρος pic.twitter.com/0ISomtrk6S — Evangelos Α. Antonaros (@EvangAntonaros) October 23, 2024

