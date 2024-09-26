Λογαριασμός
ΗΠΑ: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Σερβίας

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αποφυγής μονομερών ενεργειών και της τήρησης των συμφωνηθέντων

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αποφυγής μονομερών ενεργειών, της τήρησης των συμφωνηθέντων και της ολοκλήρωσης της εξομάλυνσης των σχέσεων στη βάση των συμφωνιών του Διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας.

