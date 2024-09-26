Με ανάρτηση μιας πρότασης στο «Χ» η Άννα Διαμαντοπούλου πήρε θέση στην διαμάχη Νίκου Ανδρουλάκη-Χάρη Δούκα που ακολούθησε το ντιμπέϊτ των έξι υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και μονοπώλησε την ειδησεογραφία στην ελάσσονα αντιπολίτευση.

«Σύντροφοι, προσοχή μην κολλήσουμε ΣΥΡΙΖΑ!» έγραψε η Άννα Διαμαντοπούλου, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει την καλή εικόνα του Κινήματος που γεννήθηκε από την τηλεμαχία των υποψηφίων αρχηγών και να συντηρήσει το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία για την εκλογή του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, γεγονός που αναμένεται να έχει απήχηση και στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.