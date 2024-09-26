Λογαριασμός
Γεροβασίλη: Αν εκλεγεί ξανά ο Κασσελάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει οριστικά

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε μία... προτίμηση στην υποψηφιότητα του Σωκράτη Φάμελλου, λέγοντας ότι γεννά την ελπίδα το κόμμα να επιστρέψει στην πολιτική συζήτηση - Η υποψηφιότητα Πολάκη στηρίζεται σε πολιτικές θέσεις

Γεροβασίλη με Κασσελάκη

Νέες δηλώσεις για τον Στέφανο Κασσελάκη και το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε η Όλγα Γεροβασίλη.

Η κυρία Γεροβασίλη, μιλώντας στο OPEN, είπε χαρακτηριστικά ότι... «αν εκλεγεί ξανά ο Στέφανος Κασσελάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει οριστικά». 
Και πρόσθεσε: «Συνεχίζει να πολιτεύεται ανακαλύπτοντας εσωτερικούς εχθρούς, με στόχο να θυματοποιηθεί».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε μία... προτίμηση στην υποψηφιότητα του Σωκράτη Φάμελλου, λέγοντας ότι γεννά την ελπίδα το κόμμα να επιστρέψει στην πολιτική συζήτηση και τόνισε ότι η αντίστοιχη υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη, στηρίζεται σε πολιτικές θέσεις.

Πρόσθεσε, δε, ότι θα ήθελε να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας.

