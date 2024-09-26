Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Μητσοτάκη με πρωθυπουργό Λιβάνου στη Νέα Υόρκη: Η Ελλάδα στηρίζει το σχέδιο για άμεση εκεχειρία 21 ημερών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου υπογράμμισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης προκειμένου να μην επεκταθεί ο πόλεμος 

Μητσοτάκης_Μικάτι

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης προκειμένου να μην επεκταθεί ο πόλεμος σε ολόκληρη την περιοχή διακινδυνεύοντας την περιφερειακή σταθερότητα. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρόταση για άμεση εκεχειρία 21 ημερών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης ΟΗΕ Λίβανος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark