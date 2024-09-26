Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης προκειμένου να μην επεκταθεί ο πόλεμος σε ολόκληρη την περιοχή διακινδυνεύοντας την περιφερειακή σταθερότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρόταση για άμεση εκεχειρία 21 ημερών.

Πηγή: skai.gr

