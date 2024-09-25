Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τα μεταρρυθμιστικά σχέδια της κυβέρνησης στη δεύτερη τετραετία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με επενδυτές, εκπροσώπους εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικών οργανισμών και τραπεζών.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής υπευθυνότητας με παράλληλη τόνωση της ανάπτυξης, ενώ σημείωσε ότι υλοποιήθηκε η δέσμευσή του για ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης κυβερνητικής θητείας.

Αναφερόμενος στον νέο πενταετή ευρωπαϊκό κύκλο που ανοίγει, μίλησε για τον ρόλο της Ελλάδας και για τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από την εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και την πράσινη ανάπτυξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ακόμη για την ταχεία απορρόφηση από την Ελλάδα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και για τις επενδυτικές προοπτικές στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.