«Οι υποψήφιες χώρες πρέπει να ευθυγραμμίζονται με όλα τα στάνταρ και τους κανόνες της ΕΕ» διεμήνυσε την Τρίτη ο υπεύθυνος για εξωτερικές υποθέσεις εκπρόσωπος της Κομισιόν Πίτερ Στάνο, στη σκιά του εκβιασμού του Ταγίπ Ερντογάν για την ένταξη της Τουρκίας στους BRICS. Η Άγκυρα είναι δυσαρεστημένη γιατί έχουν «βαλτώσει» οι ενταξιακές διαδικασίες με την Ένωση.

«Oι BRICS (σ.σ. οι BRICS+ είναι συνασπισμός δέκα χωρών που συναντώνται σε ετήσιες συνόδους κορυφής: Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αιθιοπία και Ιράν) και η ΕΕ είναι εντελώς διαφορετικοί οργανισμοί στους στόχους, στη δομή, επισήμανε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο Πίτερ Στάνο, ερωτηθείς σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στους BRICS, ξεκαθάρισε ότι, «η Τουρκία είναι χώρα όπως κάθε άλλη για να αποφασίσει τι είναι το καλύτερο γι' αυτή σε ό,τι έχει να κάνει με τις συμμαχίες και τη συνεργασία». Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος συμπλήρωσε ωστόσο, ότι, όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με την Άγκυρα, η Τουρκία παραμένει υποψήφια χώρα, κάτι το όποιο έχει κάποιους περιορισμούς.

«Έχουμε τελωνειακή ένωση μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας και πολύ καλές εμπορικές σχέσεις που είναι πολύ επωφελείς για την Τουρκία», σημείωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

