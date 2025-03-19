Ευρωπαίοι και Έλληνες δήμαρχοι μέσω των συλλογικών τους οργάνων «καταδικάζουν απερίφραστα» τη δίωξη σε βάρος του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας Λάζαρος Κυρίζογλου με ανακοίνωσή του εξέφρασε ότι συντάσσεται απόλυτα με το περιεχόμενο της δήλωσης του Προέδρου του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Η σύλληψη δυστυχώς αποτελεί συνέχεια μιας απαράδεκτης πρακτικής, που θέλει την κυβέρνηση της γειτονικής μας χώρας να απολύει ή να αντικαθιστά δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους, με πρόσωπα που η ίδια διορίζει, κόντρα στη δημοκρατικά εκπεφρασμένη επιλογή των πολιτών», αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και προσθέτει: «Για την Ευρώπη της Δημοκρατίας, ο σεβασμός στη βούληση των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία και αναπόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Ανακοίνωση Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο Πρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Marc COOLS και οι εισηγητές του διεθνούς οργανισμού για την τοπική και περιφερειακή δημοκρατία στην Τουρκία κ. David ERAY (Ελβετία, ΕΡΡ) και Bryony RUDKIN (Ηνωμένο Βασίλειο, SΟC) έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζουμε κατά τον πιο αυστηρό τρόπο τη σύλληψη του δημοκρατικά εκλεγμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης κ. Ekrem IMAMOGLU, ο οποίος φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μίας πολιτικής προσωπικότητας που υπόκειται σε μεγάλη πίεση σε σχέση με τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές – και ακολούθως της απόφασης του πολιτικού κόμματος CHP, όπως το εκπροσωπήσει στις εν λόγω εκλογές ο ίδιος ο κ. IMAMOGLU ως υποψήφιός του. Είχε, δε, προηγηθεί ανάκληση του διπλώματός του από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, εγγράφου απαραίτητου για την υποψηφιότητα του στις προεδρικές εκλογές.

Σε τρεις διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες οι πολίτες της Κωνσταντινούπολης έδειξαν αδιαμφισβήτητα την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Δημάρχου IMAMOGLU και αυτές οι πιέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μονάχα ως πλήρως αντιτιθέμενες στη βούληση του λαού.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά την υπόθεση και θα φέρουμε προς συζήτηση το ζήτημα στη συνάντηση του Προεδρείου του Κογκρέσου τη Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025, όπου το Προεδρείο του διεθνούς οργανισμού θα αποφασίσει επί της πρότασης διενέργειας έκτακτης συζήτησης επικεντρωμένης στην καθαίρεση των δημάρχων στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια της επερχόμενης 48η Συνόδου Ολομελείας στο Στρασβούργο».

