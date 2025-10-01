Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Αναβάλλεται για την άλλη εβδομάδα η εκταφή του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι ο οποίος συγκαταλέγεται στα θύματα της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη.

Υπήρξε αίτημα της συνήγορου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για ορισμό τεχνικών συμβούλων. Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι έχει δοθεί η παραγγελία για εκταφή γιου του Πάνου Ρούτσι και η ιατροδικαστής όρισε να γίνει η εκταφή του, την ερχόμενη Παρασκευή.

«Δεν δέχομαι τίποτε από αυτά. Συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν. Είμαι εδώ και συνεχίζω τον αγώνα μέχρι τέλους», ήταν η απάντηση του Πάνου Ρούτσι πριν από μερικές ημέρες στο άκουσμα της είδησης εκταφής της σορού του παιδιού του, αλλά μόνο για ταυτοποίησή της και όχι για εξέταση των αιτιών θανάτου του.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε δεκτό και δεύτερο αίτημα εκταφής από την εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, με απόφαση της οποίας διατάχθηκε η εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου Ασλανίδη.

Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, όπως είχε ζητήσει ο πατέρας.

