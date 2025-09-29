Τέμπη: Νέα αιτήματα εκταφής από Πάνο Ρούτσι και Παύλο Ασλανίδη

Νέα αιτήματα εκταφής κατέθεσαν ο Πάνος Ρούτσι και ο Παύλος Ασλανίδης, συνεχίζοντας τον αγώνα τους για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου των παιδιών τους στο δυστύχημα των Τεμπών.

Μετά την απορριπτική διάταξη της προέδρου εφετών, με το σκεπτικό ότι δεν εντοπίστηκε παράνομο φορτίο που να προκάλεσε την ανάφλεξη, η εξέταση των σχετικών αιτημάτων έχει ανατεθεί πλέον στην εισαγγελέα πρωτοδικών, αποκλειστικά για σκοπούς ταυτοποίησης μέσω DNA.

Ο Παύλος Ασλανίδης υπέβαλε νέο αίτημα ώστε να γίνουν βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Δημήτρη. Παράλληλα ζητά την ταυτοποίηση πέντε τμημάτων του σώματος που παραμένουν χωρίς ταυτοποίηση, από τα οκτώ συνολικά που έχουν παραδοθεί. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος του, Γιάννης Μαντζουράνης, σε καμία από τις αιτήσεις εκταφής δεν γίνεται λόγος για παράνομο φορτίο· το μοναδικό ζητούμενο της οικογένειας είναι να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού τους.

Ανάλογη στάση κρατά και ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στην 15η ημέρα απεργίας πείνας. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας, ζητώντας εκ νέου τις απαραίτητες εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι.

Μιλώντας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, η κ. Κωνσταντοπούλου μετέφερε την ανησυχία της οικογένειας μήπως υπάρξει οποιαδήποτε ενέργεια επί της σορού χωρίς την παρουσία ή τη συναίνεσή τους.

