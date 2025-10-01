Άγιον Όρος: Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Ροδοστόλου Χρυσόστομος

Εκοιμήθη, σήμερα, στο Άγιον Όρος, σε ηλικία 92 ετών, ο μητροπολίτης Ροδοστόλου, Χρυσόστομος, απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, διατελέσας κατά το παρελθόν και σχολάρχης της Αθωνιάδας Ακαδημίας.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη, στη μία το μεσημέρι, στη Μονή Μεγίστης Λαύρας.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα εκπροσωπήσει στην τελετή ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

