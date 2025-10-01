Γεωργιάδης: Σημαντικές μεταρρυθμίσεις ηλεκτρονικά ραντεβού και απογευματινά χειρουργεία

Σε λειτουργία τέθηκε το νέο ψηφιακό σύστημα για το κλείσιμο ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως ιδιαίτερα σημαντική, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας για τους πολίτες.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, προστέθηκαν 7 εκατομμύρια ετήσια ιατρικά ραντεβού στα ήδη υπάρχοντα 30 εκατομμύρια, γεγονός που αναμένεται να μειώσει δραστικά τον χρόνο αναμονής των ασθενών. Όπως ανέφερε, ο χρόνος αυτός περιορίζεται πλέον σε τρεις μέρες, έναντι των τριών μηνών που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Οι δηλώσεις του υπουργού έγιναν με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρου Παππά, σχετικά με την έλλειψη καθολικά προσβάσιμης φαρμακευτικής πληροφόρησης για Άτομα με Αναπηρία και την ανάγκη αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων όπως οι QR κωδικοί.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι μέσω των πλατφορμών findmydoctor.com.gr και My Health APP, οι πολίτες μπορούν πλέον να κλείνουν δωρεάν και εύκολα ραντεβού με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στα 127 νοσοκομεία του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα.

Όπως διευκρίνισε, η ενσωμάτωση όλων των διαθέσιμων ραντεβού σε μία πύλη υπερτριπλασίασε τη διαθεσιμότητα, ενώ οι ασθενείς μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται πολύ πιο γρήγορα. Ο υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η γραμμή 1566 δέχτηκε αυξημένο αριθμό κλήσεων από το πρωί, γεγονός που αποδίδεται στο ενδιαφέρον των πολιτών για το νέο σύστημα.

Αναφερόμενος στις λίστες αναμονής για χειρουργεία, ο υπουργός επισήμανε πως στις αρχές του 2024 υπήρχαν ασθενείς που περίμεναν από το 2017 για ψυχρό χειρουργείο. Πλέον, ο παλαιότερος ασθενής στη λίστα αναμονής περιμένει από τον Δεκέμβριο του 2024, κάτι που σημαίνει ότι η αναμονή έχει μειωθεί σε λιγότερο από ένα έτος.

Σχετικά με τη φαρμακευτική πληροφόρηση για Άτομα με Αναπηρία, ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι έως το τέλος του έτους όλες οι συσκευασίες φαρμάκων θα διαθέτουν QR κωδικό. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής των συσκευασιών, ενώ οι εταιρείες έχουν περιθώριο έως το τέλος του χρόνου για να εξαντλήσουν τα αποθέματα με τα παλιά κουτιά και να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

Επιπλέον, ο υπουργός υπεραμύνθηκε της λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων, επισημαίνοντας ότι χάρη σε αυτά μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος αναμονής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι αναμονές άνω των τεσσάρων μηνών μειώθηκαν από 88.000 στις αρχές Ιανουαρίου 2024 σε 31.000 σήμερα, με πάνω από 50.000 ασθενείς να έχουν ήδη εξυπηρετηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

