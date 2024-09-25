Κι ενώ έντονες είναι οι διεργασίες των εσωκομματικών ομάδων εντός του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ετοιμάζονται πυρετωδώς για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας για την εκλογή προέδρου, ο Στέφανος Κασσελάκης άφησε για λίγο την πολιτική και μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ Μάκμπεθ παρακολούθησε στο Ηρώδειο την παράσταση «Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά…».

Ο έκπτωτος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαξε χειραψίες με τους παρευρισκόμενους ενώ ξεχώρισε εκείνη με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία παρακολούθησε την ίδια παράσταση μία θέση δίπλα στον Στέφανο Κασσελάκη.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κασσελάκης σε παλαιότερη δήλωσή του είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κα. Κωνσταντοπούλου, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «διαφωνώ με τη στάση της για τις Πρέσπες αλλά γενικά φιλοσοφικά, πολιτισμικά θεωρώ ότι είναι μια ομάδα πολύ καλή και μακάρι μαζί να συνεργαστούμε για το καλό της χώρας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.