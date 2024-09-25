Την κατάθεση τροπολογίας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των δανειοληπτών, ανακοίνωσε ο Νίκος Παππάς.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με τις κοινοβουλευτικές του πρωτοβουλίες, φέρνει στην πρώτη γραμμή της συζήτησης τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και την παραγωγή», δήλωσε στο περιστύλιο της Βουλής και πρόσθεσε:

«Πρώτον: καταθέτουμε σήμερα τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των δανειοληπτών. Δεύτερον: επανακαταθέτουμε το αίτημα για ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για τα ζητήματα πρωτογενούς παραγωγής, τα μεγάλα λάθη και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις. Τρίτον: ζητάμε έκτακτη ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για τις παράλογες, τεράστιες χρεώσεις των τραπεζών, τόσο στις προμήθειες, όσο και στις επιτοκιακές διαφορές μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου δανεισμού.Τέταρτον, επαναφέρουμε και επανακαταθέτουμε Επίκαιρη Ερώτηση για τα ζητήματα της ακρίβειας. Εάν τολμούν, εάν θέλουν, όσοι διαμαρτύρονται, μπορούν να συνδράμουν και να συνεισφέρουν. Τα δε κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης οφείλουν να συντονιστούν με τις προσπάθειές μας για να δημιουργηθεί ένα μέτωπο που θα ανασχέσει την καταστροφική πολιτική Μητσοτάκη. »

Σε ερώτηση για τη συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη, ο Ν. Παππάς απάντησε τα εξής:

«Οι εξελίξεις μας έχουν δείξει ότι η πρακτική και η στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν είναι εύκολο να είναι συμβατή με τα ήρεμα νερά. Και η Ι.Χ. εξωτερική πολιτική, η μυστική διπλωματία ή η λογική του δεδομένου συμμάχου, δεν μπορεί να περιορίσει την επιθετική και αναθεωρητική πολιτική της γειτονικής χώρας.Οι δε προσβολές προς το Διεθνές Δίκαιο είναι αδιανόητο να μένουν αναπάντητες σε τέτοια πλαίσια. »

