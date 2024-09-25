Την ώρα που ο μισός ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην τελετή απονομής του βραβείου Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» στον Αλέξη Τσίπρα, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε να δώσει το «παρών» στο Ηρώδειο.

Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε στη μεγάλη φιλανθρωπική μουσική βραδιά του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Συνταξιούχων Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ), «Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά…», συνοδευόμενος από τον σύζυγό του, Τάιλερ ΜακΜπεθ.

Ωστόσο, κάποια στιγμή, καθώς το πρόγραμμα κυλούσε, ανέβηκε στη σκηνή ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος χόρεψε το «ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας», προκαλώντας τον θαυμασμό και το χειροκρότημα των θεατών. Μεταξύ αυτών και του Στέφανου Κασσελάκη, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού, ο οποίος υπενθυμίζουμε έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

