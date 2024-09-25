Άρση βουλευτικής ασυλίας Φλώρου και Βαλτογιάννη

Του Γιάννη Ανυφαντή
Ομόφωνα εισηγείται η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας της Βουλής την άρση ασυλίας των ανεξάρτητων βουλευτών Κωνσταντίνου Φλώρου και Διονύση Βαλτογιάννη.
Τα δύο αιτήματα αφορούν το επεισόδιο της 24ης Απριλίου, όταν ο κ. Φλώρος φέρεται να επιτέθηκε στον Βασίλη Γραμμένο στο περιστύλιο της Βουλής.
Ειδικότερα, ο κ. Φλώρος εγκαλείται για το περιστατικό της βιαιοπραγίας του κατά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, καθώς σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα και η εν λόγω δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της απειλής και της έργω εξύβρισης.
Επιπλέον, ο κ. Βαλτογιάννης εγκαλείται από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης για ψευδή κατάθεση και ο κ. Φλώρος για ηθική αυτουργία στην ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο βουλευτές ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους, κάτι που θα αποφασιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής – πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα – με ονομαστική ψηφοφορία.
