Άρση βουλευτικής ασυλίας Φλώρου και Βαλτογιάννη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Ομόφωνα εισηγείται η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας της Βουλής την άρση ασυλίας των ανεξάρτητων βουλευτών Κωνσταντίνου Φλώρου και Διονύση Βαλτογιάννη.

Τα δύο αιτήματα αφορούν το επεισόδιο της 24ης Απριλίου, όταν ο κ. Φλώρος φέρεται να επιτέθηκε στον Βασίλη Γραμμένο στο περιστύλιο της Βουλής.

Ειδικότερα, ο κ. Φλώρος εγκαλείται για το περιστατικό της βιαιοπραγίας του κατά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, καθώς σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα και η εν λόγω δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της απειλής και της έργω εξύβρισης.

Επιπλέον, ο κ. Βαλτογιάννης εγκαλείται από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης για ψευδή κατάθεση και ο κ. Φλώρος για ηθική αυτουργία στην ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο βουλευτές ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους, κάτι που θα αποφασιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής – πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα – με ονομαστική ψηφοφορία.

Πηγή: skai.gr

