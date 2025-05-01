«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μια ημέρα μνήμης και αγώνα. Τιμούμε τα θύματα του αγώνα των εργατών για να έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι εργατικά δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα διεκδικούμε και σήμερα την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όλου του κόσμου της εργασίας» δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος ο οποίος συμμετείχε στις κινητοποιήσεις και τους εορτασμούς για την Εργατική Πρωτομαγιά.

«Η απεργία είναι δικαίωμα, αλλά ο κ. Μητσοτάκης την κάνει αδίκημα, και κάνει αδίκημα και τον συνδικαλισμό. Eίναι προκλητικό ότι μία μέρα πριν από την Εργατική Πρωτομαγιά απολύθηκε ο προηγούμενος πρόεδρος των μηχανοδηγών γιατί έθεσε υποψηφιότητα για τις εκλογές του συνδικάτου του…δεν ξεχνάμε ότι ο Κώστας Γενηδούνιας ήταν αυτός που έστειλε και τα εξώδικα για την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους» είπε χαρακτηριστικά.



«Δύο πράγματα θέλω να πω, ξεκάθαρα: η απόλυση του κυρίου Γενηδούνια αμφισβητεί, πρώτον, το δικαίωμα στον συνδικαλισμό, που είναι Δημοκρατία, και, δεύτερον, το δικαίωμα της γνώμης που ο κ. Γενηδούνιας το έκανε πολλές φορές για την ασφάλεια των τρένων και του σιδηροδρόμου. Δεν μπορεί για τον κ. Μητσοτάκη κάποιος στην Ελλάδα να έχει το δικαίωμα του συνδικαλισμού και το δικαίωμα της άποψης. Εμείς όχι απλά διεκδικούμε, αλλά κατοχυρώνουμε εδώ στο πεζοδρόμιο και το δικαίωμα του συνδικαλισμού και το δικαίωμα της άποψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατοχυρώνει, με τη στάση του τη Δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου για όλους» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Σε ερώτηση αν θα χαρακτήριζε εκδικητική την απόλυση του κ. Γενηδούνια, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε:

«Είναι ξεκάθαρα και εκδικητική και απειλητική. Η απόλυση του κυρίου Γενηδούνια από την Hellenic Train είναι ταυτόχρονα και ένα απειλητικό μήνυμα εκβιασμού και αυταρχισμού για όλους τους εργαζόμενους για να μην συνδικαλίζονται. Η απάντηση των εργαζομένων, με τη στήριξη και τη δική μας και πιστεύω όλης της κοινωνίας, είναι περισσότερος συνδικαλισμός, περισσότερα δικαιώματα, περισσότερες διεκδικήσεις».

