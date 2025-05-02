Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Θεσσαλίας χωρίς Σαχινίδη - Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για προανακριτική

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ αποφασίζει για τη Θεσσαλία, ωστόσο ο Θεσσαλός πρώην υπουργός Οικονομικών το μόνο που έλαβε ήταν προσκλητήριο για την εκδήλωση του κόμματος που γίνεται στον τόπο του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φίλιππος Σαχινίδης το προηγούμενο διάστημα είχε κληθεί να συμμετάσχει μέσω zoom στη διαμόρφωση της εκδήλωσης και ο ίδιος είχε ανταποκριθεί να συνδράμει με τις γνώσεις του στην προετοιμασία, ωστόσο το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν ανέφερε πουθενά το όνομα του, με το γεγονός να συζητείται στα ΠΑΣΟΚικά πηγαδάκια.

Άλλοι θυμούνται την περίπτωση του Χάρη Καστανίδη με την εκδήλωση που λίγο έλειψε να ακυρωθεί στη Θεσσαλονίκη και άλλοι να πηγαίνουν τον χρόνο πιο πίσω στις εσωκομματικές εκλογές του Οκτωβρίου, τότε που ο Θεσσαλός πολιτικός επέλεξε να στηρίξει την υποψηφιότητα του Χάρη Δούκα.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, υποστηρίζουν ότι στη Συνδιάσκεψη του Σαββάτου πλην των τοπικών παραγόντων δεν θα μιλήσει κανένας πρώην υπουργός ή υποψήφιος με την πράσινη παράταξη από την περιοχή και δίνουν παραδείγματα με υποψηφίους που τίμησαν την πράσινη φανέλα αλλά δεν θα πάρουν τον λόγο στην Περιφερειακή Διάσκεψη της Λάρισας.

Εξηγούν ότι χαιρετισμό θα πραγματοποιήσουν θεσμικά η Μιλένα Αποστολάκη ως υπεύθυνη του Πολιτικού Κέντρου για τη Θεσσαλία, η εν ενεργεία βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη (η οποία επίσης είχε υποστηρίξει τον Δήμαρχο Αθηναίων στην εσωκομματική διαδικασία όπως φροντίζουν να υπενθυμίσουν), ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο Πρόεδρος του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση οι Λαρισαίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον συντοπίτη τους, καθώς δύο μέρες πριν ο Φίλιππος Σαχινίδης έδωσε το «παρών» σε άλλη, μη κομματική εκδήλωση στη Λάρισα με θέμα «Διασφαλίζοντας το μέλλον της τροφής», όπου μετείχε στο ίδιο πάνελ με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Τσιάρας.

Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για προανακριτική

Στο ΠΑΣΟΚ μελετούν προσεκτικά τη δικογραφία για τον Κώστα Καραμανλή και η εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστούν κάποιες μέρες για την σύνταξη του αιτήματος απο την νομική ομάδα της πράσινης παράταξης. Το δεδομένο είναι οτι το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει αίτημα αυτοτελώς με στόχο προανακριτική επιτροπή για κακουργηματικές πράξεις.

“Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του δικαστικού ρεπορτάζ ότι σε αυτήν την ογκωδέστατη δικογραφία υπάρχουν κακουργηματικές πράξεις που παραπέμπουν υφιστάμενους του κ. Καραμανλή, νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε σε προανακριτική επιτροπή με κακουργηματικές πράξεις και για τον υπουργό.” σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Star.

Στη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι η προανακριτική επιτροπή για τον κ. Καραμανλή θα πρέπει να λειτουργήσει σε βάθος, σε αντίθεση με τη μεθόδευση στην περίπτωση Τριαντόπουλου.

«Στην περίπτωση Τριαντόπουλου η κυβερνητική πλειοψηφία είπε ότι εφόσον υπάρχει εισαγγελική διάταξη περιττεύει να γίνει έλεγχος, έχουμε επαρκές κατηγορητήριο για να παραπεμφθεί απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο. Εδώ όμως έχουν διαβιβαστεί μαρτυρικές καταθέσεις, που πρέπει να αξιολογηθούν και να κληθούν και επιπλέον μάρτυρες. Άρα, δεν υπάρχει το φύλλο συκής που η κυβέρνηση επιστράτευσε για fast track προανακριτική κατά παράβαση της συνταγματικής διαδικασίας» τόνισε ο Εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Επιχείρηση εξωστρέφειας

Με το μότο “Ναι μπορούμε” και “ΠΑΣΟΚ παντού”, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιοδεύει σήμερα στη Ζαγορά Πηλίου ενώ το απόγευμα θα βρεθεί στον Βόλο. Την ίδια ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζουν πρωτοβουλία για να διορθωθεί το ΠΔ 194/2025 κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι απαξιώνει την περιουσία χιλιάδων μικροϊδιοκτητών. Την ίδια ώρα όλο και φουντώνουν οι φήμες ότι κλειδώνει ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γνωστός για τη δράση του στο αναπηρικό κίνημα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη θέση του γραμματέα Κ.Ο.Ε.Σ του κινήματος, θέση νευραλγική για την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το Συνέδριο.

