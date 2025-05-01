Στεφάνι στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής κατέθεσε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή με μεγάλες αλλαγές σε όλη την ανθρωπότητα. Μια εποχή όπου κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, χωρίς ρήξη με την αδικία. Χωρίς ρήξη με την καταπίεση», είπε σε δηλώσεις του.

Επισήμανε ότι «σήμερα, Εργατική Πρωτομαγιά, τιμούμε τους εργαζομένους που αγωνιούν για εργασία με δικαιώματα, ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική», για να σημειώσει ότι «έχουμε χρέος να κάνουμε ακόμα πιο δυναμικό τον αγώνα μας για μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο συμπεριληπτική».

Επισήμανε επίσης ότι «σήμερα, όμως, είναι και μια ιδιαίτερη μέρα για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία», καθώς «σε αυτόν εδώ τον μαρτυρικό τόπο, το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, πριν από 81 χρόνια, θυσιάστηκαν 200 Έλληνες πατριώτες για τις ιδέες τους, αλλά και για την αγάπη τους για την πατρίδα».

«Οφείλουμε όλες οι επόμενες γενιές να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη των ηρώων μας που αγωνίστηκαν απέναντι στον ναζισμό για μια Ελλάδα ελεύθερη, για μια Ελλάδα με προοπτική για όλες τις επόμενες γενιές των Ελλήνων», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

